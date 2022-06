Støre irettesetter strømopprørere i LO

I en tale til LO-kongressen onsdag tok statsministeren til motmæle mot kreftene i LO som vil ha et oppgjør med kraftkablene.

– At strømprisene vi har nå, ikke er bærekraftige, er ingen uenig i. Men at svaret på utfordringen er å kutte kabler eller si opp avtalene våre med et Europa i energikrise, det er jeg uenig i. Det vil i sin tur ramme Norge og norsk industri, sa Støre.

– Vi skal ikke bygge nye kabler i denne stortingsperioden – det har regjeringen gjort helt tydelig. Men vi skal heller ikke kutte kabler, sa han.