Støre har KrF-mappa i beredskap

– Jeg legger til grunn at forhandlingene lykkes. Men jeg tror det er for tidlig å konkludere, for det er et veldig stort politisk spenn mellom de fire partiene, påpeker Støre i et intervju med NTB, i det jula er i ferd med å sige inn over Stortinget.

Ap-lederen måtte i høst innse at et knapt flertall i KrF ikke ville følge KrF-leder Knut Arild Hareides visjon om et historisk samarbeid til venstre i norsk politikk. Hareide har ikke utelukket at KrF kan se mot de rødgrønne igjen, dersom de borgerlige forhandlingene bryter sammen. Støre holder en liten luke åpen for dette scenarioet:

– I Ap har vi alltid en beredskap til å ta ansvar dersom flertallet snur. I høst forberedte vi muligheten for at det skulle gå vår vei, så vi har en gjennomarbeidet mappe på hvordan det kunne se ut og hvordan et forhandlingsopplegg kunne gjøres, sier Støre.

For tiden ligger mappen i skuffen, understreker han.

Tapte muligheter

Over en rykende skål havregrøt understreker Støre at verken han eller partiet er fylt av mismot over å bli valgt bort. Avklaringen har «et element av lettelse», konstaterer han. For nå kan partiet konsentrere seg om å jobbe med egen politikk.

– Vår oppgave er nå å vise fram vår politikk. Så får KrF vurdere dette opp mot det de erfarer i samarbeid med Høyre og Frp, sier han.

Pensjon fra første krone og mer ordnede forhold i arbeidslivet, en «nytenkende oppvekstpolitikk» og bedre klima- og distriktspolitikk. Det er blant de største politiske tapene ved at KrF ikke valgte rødgrønt, mener Støre.

– Og vi kunne sagt nei til skattekuttene som øker forskjellene i Norge. Se på Frankrike. Formueskattekuttene som Macron har gitt, er forholdsmessig mindre enn det regjeringen har gitt i Norge. Og se hva det utløser. Vi kunne ha snudd det, sier Støre.

Nøktern optimist

Mens 2017 og starten av 2018 ble blytungt for Ap og Støre med valgnederlag, metoo-skandaler og interne stridigheter, har det etter sommeren lettet for partiet. På fem måneder har partiet gått fra litt over 20 prosent på målingene til å ligge jevnt rundt 30-tallet.

Støre kan også se fram mot en romjul som etter alle solemerker blir langt fredeligere enn fjorårets, da hele juleferien gikk med på å håndtere Trond Giske-krisen og metoo-sakene i partiet. I år håper han på rolige dager med mye tid til sine nærmeste.

– Nå er jeg egentlig i veldig godt humør og motivert. Jeg føler at vi der vi skal være, sier Støre.

Han mener årsaken er at partiet endelig har fått lov til å prate om politikk igjen.

Erfaringene med å ha ligget høyt på meningsmålingene over tid for så å kollapse totalt inn mot valgdagen fra i fjor, gjør imidlertid at han velger å kalle seg «nøktern optimist».

Skal ikke tape

Ap-lederen sier han i 2019 er klar til å legge all sin energi inn mot høstens valg. Arbeiderpartiet har 205 ordførerposisjoner å forsvare, og det blir særlig viktig å ikke tape de store byene Oslo, Bergen og Trondheim.

Valget har av noen blitt omtalt som et skjebnesvangert valg for Støre, et han ikke har råd til å tape etter nederlaget i 2017. Støre avviser bestemt at han trekker seg dersom Ap gjør et nytt dårlig valg.

– Nei, nei. Og jeg har ikke tenkt å tape det valget.

– Men hvis du gjør det?

– Det er et scenario jeg ikke spekulerer på. Jeg har øynene mine satt på stortingsvalget i 2021 og opplever at partiet sier veldig tydelig til meg at de ønsker jeg skal bruke kreftene mine også mot det.