Støre: – Arbeiderpartiets plan A ligger fast

– Jeg sa at jeg hadde bare en bokstav i alfabetet der, og at det var en flertallsregjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Det sa Jonas Gahr Støre da han møtte pressen etter et sentralstyremøte i Ap tirsdag ettermiddag der valgresultatet ble diskutert.

Støre opplyser til NTB at han har fått et åpent mandat til å fortsette forhandlingene fram til dannelsen av en ny regjering.

Møter Vedum onsdag

Støre har nå en hektisk timeplan med politiske samtaler fram mot helgen.

Onsdag møter han Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre sier han venter åpne og ærlige samtaler og på forhånd ikke sette noen grenser for hva de kan snakke om.

– Vi har avtalt å møtes, og det er noe vi begge ønsker for å snakke gjennom valgresultatet og den forpliktelsen begge har til å bidra til å få en ny regjering med en ny kurs hvor politikken må stå i sentrum. Det er mitt poeng.

Støre står fast på at en flertallsregjering vil være det beste alternativet.

– Men vi kommer til å snakke ganske fritt rundt valgresultatet og ikke låse oss til noe bestemt utfall av den samtalen.

– Vil dere i denne samtalen komme inn på det politiske innholdet?

Annonse

– Det kan hende. Det er ikke satt noen grenser for det, men dette er første kontakt og vi skal ta oss god tid.

Vil invitere på bondekost

Støre avslører ikke hvor han skal møte Vedum, men forteller at både mat og politikk vil stå på menyen.

– Det var en mulighet å leie en av de badstuene nedenfor Operaen og kjøre den ut på fjorden, da er vi i hvert fall alene. Jeg tenker at vi skal kombinere det med kanskje et enkelt måltid, bondekost, som vi begge er glad i.

Etter samtalen med Vedum blir neste trinn å møte SVs leder Audun Lysbakken. Det skjer trolig på torsdag.

Før helgen vil Støre også forsøke å få gjennomført samtaler med Rødts leder Bjørnar Moxnes og MDGs leder Une Bastholm.

– Vi har litt ulike løsninger, men de har velgere som har stemt for et skifte, og jeg mener det er riktig å høre på dem. Jeg ønsker et godt forhold i Stortinget til de partiene som deler synet på et skifte, sier Støre.

– Vil du invitere til et formelt samarbeid?

– Det har jeg ikke lagt opp til eller konkludert med. Nå skal vi først møtes og lytte.

Krangel om SV

Et av de store spenningsmomentene etter valget er om SV vil bli med i regjering eller ikke.

Ap og SV har begge gått til valg på en trepartiregjering med Ap, SV og Sp. En slik regjering har nå flertall i Stortinget.

Men i Senterpartiet er meningene delte om spørsmålet og toppene i partiet kranglet tirsdag for åpen scene om hvordan Sp bør stille seg i saken.