Stor ulikhet mellom tilbud til barn i Kommune-Norge

– Dessverre avdekker Unicefs kommuneanalyse år etter år at det er store forskjeller i barns oppvekstvilkår i Norge. Dette skyldes ikke bare økonomiske muskler, men også ulike politiske prioriteringer som påvirker kvaliteten på tjenestene, sier Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge, i en pressemelding.

Organisasjonen har siden 2015 utført en årlig analyse der de ser på hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge bruker per barn, og i hvilken grad de leverer de tjenestene barn har krav på innen barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Den ferske rapporten viser at norske kommuner i 2018 brukte mellom 18 og 49 prosent av sitt totale budsjett på tjenester til barn og unge. Rapporten viser også at det er store ulikheter i tjenester som barnevern og bruk av antall pedagoger i barnehagene.

Stort sprik mellom topp og bunn

Annonse

De ti beste kommunene i 2018 er Hemnes, Karlsøy, Tinn, Nore og Uvdal, Sunndal, Vinje, Lyngen, Namsskogan, Hemne og Ål.

De ti kommunene på bunn er Giske, Sokndal, Røyken, Skodje, Selje, Vaksdal, Os, Ullensaker, Halden og Spydeberg.

Rangeringen tar utgangspunkt i tjenestetilbud og penger satt av på budsjettet. Når det gjelder pengebruk er forskjellene store. For eksempel setter Ål av 174.000 kroner til barn i kommunebudsjettet, mens Halden bruker 101.000 kroner på barna.

Sjekk din kommune her.

Like muligheter for barn

– Målet er ikke å henge ut enkeltkommuner, men å bidra til en debatt om hvorfor prioriteringen av barn er så ulik mellom kommuner. Vi er opptatt av at politikerne merker seg forskjellene, kartlegger årsakene og finner bedre løsninger sånn at alle barn i Norge får like muligheter uavhengig av hvor de bor, sier Viken.