Statsvitar meiner norske parti har for lik landbrukspolitikk

– Noko av problemet med jordbruksdebatten i Noreg er at ein byrjar med å sjå på kva ein skal gjere før ein veit kvar ein står og kvar ein vil. Det gjer at ein i mange tilfelle endar opp med å gjere ting utan at det er nokon god analyse bak, sa forfattar og statsvitar Svenn Arne Lie i innlegget sitt under Lokalsamfunnskonferansen 2021.

Konferansen gjekk av stabelen måndag og tysdag og tok for seg ei rekke tema knytt til distriktspolitikk.

Mange parti ein politikk

Eitt av dei sentrale punkta i innlegget ti Lie var at dei norske partia i stor grad har lik jordbrukspolitikk.

– Mange trur at det er stor skilnad på jordbrukspolitikken til regjeringa og dei raud-grøne i opposisjon. Det stemmer ikkje. Jordbrukspolitikken til dei ulike partia er veldig lik – den er altfor lik, sa Lie.

Annonse

Han viste til at sjølvforsyningsgraden i Noreg ikkje endrar seg noko ut frå kven som sit med makta.

– Det er ikkje slik at sjølvforsyningsgrada søkk når KrF har landbruksministeren og stig når Senterpartiet har landbruksministeren. Sjølvforsyninga søkk med begge i ministerstolen og det er ei utvikling som har gått føre seg over lang tid.

– Vi produserer stadig meir samstundes som vi brukar mindre jord i Noreg og meir jord i utlandet, sa han.

Svekt sjølvforsyning

Lie peika òg på ein auka bruk av kraftfôr dei 20 siste åra har ført til mindre sjølvforsyning.

– Grafane syner tydeleg at norske husdyr får langt meir kraftfôr no enn for 20 år sidan. I same periode ser vi at bruken av beite har gått kraftig ned. Kraftfôr blir i stor grad produsert av utanlandske råvarer, noko som igjen betyr at Noreg er avhengige av utlandet for å få fôra eigne husdyr, sa han.

Vidare viste Lie til eit lesarinnlegg som landbruks- og matminister Olaug Bollestad publiserte i fleire aviser rett i etterkant av at koronakrisa starta. Der hevda Bollestad at Noreg var sjølvforsynte med mjølk, korn og kjøt, samstundes som ho viste til at sjølvforsyningsgrada i Noreg var på 50 prosent.

– Dette er heilt feil. Ho har i reknestykket karakterisert importert kraftfôr som norsk. Tek ein vekk det, ligg sjølvforsyningsgrada i Noreg på 36 prosent. Det er ekstremt lite og gjer oss til eitt av landa i Vest-Europa med lågast sjølvforsyning, sa Lie.