Statsråd ber tilsynet bruke flere virkemidler mot utslipp på sokkelen

Beskjeden kommer etter at Klassekampen har omtalt at kun elleve av 3.528 utslipp på norsk sokkel de 15 siste årene er politianmeldt av Miljødirektoratet. Ingen er anmeldt av Petroleumstilsynet, som ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.

Annonse

– Jeg mener at Petroleumstilsynet må bruke flere av virkemidlene sine når de følger opp saker mot selskapene. Det betyr at Petroleumstilsynet har flere virkemidler enn de i dag bruker. Det bør de gjøre noe med, sier Isaksen til Klassekampen.

Han vil ikke si at selskapene generelt må regne med hardere sanksjoner enn i dag, men at tilsynet «må bli flinkere til å bruke hele verktøykassa si», inkludert en del av de strengere reaksjonene. Isaksen understreker også at departementet ikke kan legge seg opp i den faglige vurderingen av hva som er riktig og nødvendig.