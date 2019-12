Statsministeren varsler endringer i regjeringen

Det vil onsdag bli gjort endringer i regjeringen, opplyser Statsministerens kontor. Kjell Børge Freiberg (Frp) går av som olje- og energiminister, ifølge NRK.

Ekstraordinært statsråd holdes på Slottet klokken 11.45.

Ifølge NRKs kilder går Kjell Børge Freiberg (Frp) av som olje- og energiminister. Det er ikke kjent om det også vil bli andre endringer.

VG erfarer at det ikke blir endringer blant statsrådene til Høyre, Venstre eller KrF.

Etter møtet på Slottet vil de nye statsrådene komme ut på Slottsplassen. Statsministeren vil deretter holde pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg klokken 12.30.

Tema tirsdag

Endringer i regjeringen var senest et tema tirsdag, da statsminister Erna Solberg (H) inviterte pressen til sin tradisjonelle oppsummering før jul.

– Det er ikke unaturlig at vi på et tidspunkt stiller spørsmål om hvor mange som har tenkt å være med videre, sa Solberg.

Under pressekonferansen ble det mye oppmerksomhet omkring Solbergs mannskap, både i eget parti og i regjeringen.

Sliter på meningsmålingene

Dagsavisens «karakterbok» over statsrådene var blant det som ble tatt opp. Solberg sa at hun mener karakteren 1 til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og ni andre statsråder er «dønn ufortjent». Hun syntes heller ikke karakterboken tyder på regjeringsslitasje etter over seks år ved makten.

Men på meningsmålingene sliter Solberg og hennes mannskap tungt. Både Venstre og KrF har i lang tid ligget under sperregrensen, og de fire regjeringspartiene har samlet bare omkring 58–59 mandater, ifølge nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsmålinger.

Intern krangel

Foruten svake målinger har 2019 vært preget av intern krangel om bompenger, et elendig lokalvalg for de fire partiene og høstens trygdeskandale.

Sist gang det var endringer i regjeringen var 3. mai i år. Da kom Sylvi Listhaug (Frp) inn igjen i regjeringen, denne gang som eldre- og folkehelseminister, og Åse Michaelsen trådte dermed ut av regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre opplyste onsdag formiddag at han utsetter Arbeiderpartiets oppsummerende pressekonferanse til torsdag på grunn av endringene i regjeringen.