Statsministeren på vandring i koronatomme gater: – Vondt

– Bak disse restaurant- og butikkvinduene er det folk som har hatt drømmen sin om å skape noe og drifte noe og folk som har jobben sin her, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun er ute og går, og kjenner på stemningen i en nedstengt Oslo by. I gatene bak rådhuset er det ofte liv og røre, med mange restauranter og puber. Nå er det helt tomt, og dørene er låst.

– Det er jo vondt. Det er mennesker som har inntekten sin her. Kanskje har de drømmene sine og gründerskapet sitt i å starte en butikk eller restaurant eller annet, som nå er stengt, sier statsministeren.

Utrolig trist

Nøyaktig ett år har gått siden regjeringen klinket til med de mest inngripende tiltakene i fredstid for å få bukt med koronaviruset. Det hjalp i en periode. Og så kom viruset tilbake med en bølge nummer to, og nå en tredje bølge.

– Det var veldig rart da vi stengte ned 12. mars. De første ukene gikk jeg mye tilbake fra kontoret om kvelden og ettermiddagen. Det var utrolig tomt. Det var tomt på en måte jeg aldri har sett Oslo før. Det var nesten spøkelsestomt.

Nå er folk nesten blitt vant til det. Både i Oslo og i andre byer og tettsteder, hvor folk nå går rundt med munnbind som om det var verdens mest naturlige ting.

– Jeg synes det er utrolig trist. Jeg synes det er trist å oppleve at vi ikke får utlendinger på Bryggen og torget i Bergen på besøk på sommeren. Jeg synes det er forferdelig å se at mange sliter med bedriftene sine.

– Har gjort veldig mye

– Dere har fått en del kritikk for støtteordningene. Har dere har gjort nok for dem som har blitt nødt til å stenge ned?

– Vi har gjort veldig mye. Norge er et rikt land, og vi har et stort oljefond. Det er få land som har brukt så mye penger eller laget så mange ordninger for små og mellomstore bedrifter og for folk som det vi har gjort, sier Solberg.

Hun understreker at det er vanskelig å lage objektive kriterier som treffer alle 100 prosent i ordningene.

– Var det riktig at for eksempel puber flere steder måtte holde stengt – mens det kom mye smitte inn over grensen?

– Det er veldig mange som har sagt at akkurat min aktivitet sprer ikke smitte. Sannheten er at all aktivitet sprer litt smitte. Og utelivet har spredt smitte, sier Solberg.

Smitte blant bartendere

Dermed har det vært helt nødvendig å begrense skjenkingen, mener hun.

– Da vi så på statistikken over hvilke yrker som var mest smittet, så var det bartendere, kelnere og snackbarer i toppen. Da gikk diskusjonen om at «Hvorfor må vi må stenge, mens smitten er et annet sted?». Nei. Smitten var også i utelivet. Der treffes folk. Og når folk har drukket litt, så blir meteren kort.

Selv med stengte puber flere steder har smitten nå gått opp igjen. Og myndighetene har advart om at de neste ukene kan bli de tøffeste.

Statsministeren minner om at det har vært lyspunkter tidligere, selv mens smittetallene var på sitt dystreste.

– Jeg synes stemningen egentlig har vært bra tross alt. Særlig i fjor vår var det veldig mange episoder og saker som gjorde meg varm rundt hjertet. Folk og kommuner som laget løsninger for dem som var i karantene.

– Vi er jo lei

Det ble også noen gode måneder utover våren.

– Marka i Oslo var full av folk i påsken. Jeg var hjemme i Bergen, og det ble bestemt at man ikke fikk gjøre 17. mai-feiringen som normalt, men det var lokale små feiringer. Så ble det en fin sommer synes jeg. Da var det mer åpent. Deretter ble det nok litt tøffere utover høsten, for da begynte folk å gå lei, man fikk økning i smitten og nye nedstengninger.

I næringslivet har det også vært positive tendenser.

– Det er en giv i det norske samfunnet, også for å skape nytt. Vi har flere bedrifter som har meldt seg til denne lavnivå børsnoteringen (Merkur Market) enn det de andre nordiske landene har, så vi er jo også inne i en ganske god omstillingsperiode. Det er mange som har stått på og skapt noe nytt i denne situasjonen.

Nå er det nok et krafttak. Før forhåpentligvis nok mennesker blir vaksinert til en endelig oppmykning mot sommeren.

– Jeg opplever at de fleste fortsatt er veldig solidariske og positive. Men vi er jo lei. Det er vi jo alle.

(©NTB)