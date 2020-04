Det opplyser Pollestad i en epost til NTB.

– Målet for valget må selvsagt være å få inn to Sp-representanter fra Rogaland og at Senterpartiet kommer i regjering igjen, sier han.

Geir Pollestad (41) møtte som fast vararepresentant for Magnhild Meltveit Kleppa fra 2009 til 2012 og har vært fast representant fra 2013. Han leder næringskomiteen i inneværende periode.

