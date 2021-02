Sp vil la eks-kommunar bryte ut av storkommunane

Det skriv NRK.

Kommunereforma gjorde at 428 norske kommunar vart reduserte til 356 gjennom ei rekke samanslåingar.

Senterpartiet jobbar no med det politiske programmet dei skal gå til val på hausten 2021. Der går det fram at dei vil oppheve samanslåingar vedtatt i stortingsperiodane 2013–2021 dersom innbyggjarane i tidlegare kommunar og/eller fylke sjølve gir uttrykk for det i ei folkeavstemming.

– Vi meiner mange av samanslåingane kjem til å føre til sentralisering og svekka folkestyre. Og vi ser også at regjeringa ikkje held lovnadane om at dette skal bety auka ressursar og større handlingsrom for nye kommunar, seier senterpartipolitikar Marit Arnstad til NRK.

