Sp vil ikke redde Søviknes – som tapte i sammenslått kommune

– Vi har vært tydelige på at avstanden i lokale saker er for stor til at det framstår som naturlig å samarbeide med Frp, sier Sps ordførerkandidat Harald Lekven i Bjørnafjorden til Kommunal Rapport.

Fusa og Os slår seg sammen til Bjørnafjorden kommune 1. januar 2020.

Søviknes – som har vært ordfører i Os i 20 år – uttalte til NRK tirsdag morgen at han vil søke samarbeid med Sp, men det avvises altså av Lekven.

Frp ble det største partiet med 32,1 prosent av stemmene i den nye kommunen. Det er en tilbakegang på 2,8 prosentpoeng. Sp ble tredje største parti i kommunen med 15,2 prosent av stemmene.

Selv om Høyre går marginalt fram, opp 0,8 prosentpoeng til 13,5 prosent, får Høyre og Frp 17 av 35 mandater i det nye kommunestyret. Det er ett mandat unna flertall, og partiene trenger dermed støtte fra et annet parti for å fortsette.