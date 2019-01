Sp vil ha pensjon fra første krone

Partiet vil nå be regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å få det til, skriver Fri Fagbevegelse.

– Det er svakheter i dagens pensjonssystem knyttet til å få en rettferdig fordeling. Prinsippet om pensjon fra første krone er et legitimt krav, sier Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik.

Det har lenge vært uklart om Senterpartiet ville støtte Arbeiderpartiet og SV i kravet om pensjon fra første krone. I dag har man rett til tjenestepensjon for kun den delen av lønna som overstiger folketrygdens grunnbeløp på 96.883 kroner.

Men med KrFs eventuelle inntreden i regjeringen, kan saken allerede være tapt. Dagens tre regjeringspartier Høyre, Frp og Venstre er sterkt imot forslaget.

Finanskomiteen skal levere sin innstilling i saken 29. januar.

