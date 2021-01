Sp-toppar vil ikkje flagge Vedum som statsministerkandidat

– Vi i Senterpartiet har fullt fokus på politikkutforming og å fortelje folk om løysingane våre, og det er viktigare enn å byrje å diskutere posisjonar ni månader før valet – og før ei einaste stemme er avlagt, opplyser Erling Sande til Nynorsk pressekontor (NPK).

Han toppar stortingslista for Senterpartiet i Sogn og Fjordane valkrins, ein valkrins kor dei siste meiningsmålingane viser stor framgang for partiet.

Ap + Sp= sant

Det er ingen løyndom at Senterpartiet i utgangspunktet går til val på ein koalisjon med Arbeidarpartiet. Til no har det nærast vore utenkjeleg at nokon andre enn Jonas Gahr Støre frå Ap skal vere statsminister i eit slikt samarbeid, men dersom Sp blir større enn Ap, vil det vere naturleg med ein statsministerdebatt innanfor koalisjonen.

– Utgangspunkt er at vi ønskjer ei Sp-Ap-basert regjering, seier Jenny Klinge, listetopp for Senterpartiet i Møre og Romsdal, til NPK.

Heller ikkje ho ønskjer å ta stilling i statsministerspørsmålet.

– Eg ønskjer ikkje å spekulere i dette med statsministerposten, men valresultatet vil jo bidra til å klargjera slike spørsmål, opplyser Klinge.

Sakene er viktigast

Også Geir Pollestad, som er listetopp for Senterpartiet i Rogaland, vil avstå frå å kommenter statsministerspørsmålet.

– Vi vil ha mest fokus på sakene framover, og eg ynskjer difor ikkje å spekulera i dette no, opplyser Pollestad.

Han er òg tydeleg på at det er samarbeid med Ap som ligg i korta etter valet.

– Eg ynskjer ei ny regjering tufta på Sp og Ap etter valet, seier han.

Taus Vedum

Heller ikkje Vedum sjølv ønskjer å spekulere i statsministerspørsmålet.

– Heile den personkabalen er underordna. Ofte er det altfor mykje diskusjonar om det. Det viktigaste er å vere tydelege på oppdraget. På kva vi skal gjere for folk viss vi får ny regjering: Løfte lokalsamfunn, løfte arbeidskvardagen for folk. Sørgje for at vi ikkje får eit Noreg med for store forskjellar, sa Vedum i eit intervju med NTB like før nyttår.