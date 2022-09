Det gjør den lokale partitoppen i et intervju med VG. Sunnanå Hausken er fungerende ordfører i Stavanger.

– Vi har ikke levert det vi lovet i energipolitikken. Det overskygger alt annet, for det har så dramatiske konsekvenser for folk. Regjeringen virker tafatt og på etterskudd. Det er veldig uheldig, sier hun til avisa.

Hun mener det er nødvendig at den norske regjeringa får vise mer handlekraft i energipolitikken.

– Hvis vi føler at det ikke blir gjort noen grep i energipolitikken, EU skal styre våre priser for all fremtid og vi bare skal fortsette som før, så vet jeg ikke om Sp kan leve med det, sier hun.

Ordføreren er også skuffet på mangelen av rogalendinger i regjeringa, og tar til orde for å få Geir Pollestad inn i regjeringa.

– Jeg synes at Geir Pollestad godt kunne vært i regjering, sier Hausken til VG.