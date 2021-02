Sp, SV og Ap har flertall på ny måling – men faller mest

Det kommer fram i en fersk måling som Kantar har utført for TV 2.

Ap får 20 prosent, en nedgang på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med Kantars måling i januar, Sp får 19,9 prosent (-1,8), og SV får 5,9 prosent (-1,7). De tre partiene faller alle mer enn de andre partiene på Stortinget, men holder på flertallet med 86 mandater, ifølge målingen.

På målingen befester Høyre posisjonen som landets største parti med 25,3 prosent, en framgang på 1,1 prosentpoeng. Men høyresiden er langt unna et flertall. Frp får 7, 7 prosent (+0,3), Venstre får 4,2 prosent (+1,9), mens KrF ligger under godt under sperregrensen med 2,8 prosent (-0,5).

MDG får 5, 0 prosent (+1,6) og Rødt 5,2 (-0,1). Kategorien «andre partier» får 4,1 prosent (+1,9).

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 974 personer i perioden 25. januar til 29. januar. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

