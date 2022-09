Sp stiller ultimatum om EUs energipakke

Energipolitisk talsperson Per Martin Sandtrøen i Sp har et klart krav til regjeringspartner Arbeiderpartiet: EUs fjerde energimarkedspakke må ikke bli vedtatt, skriver Klassekampen.

– Vi kan ikke sitte i en regjering som vedtar den. Det vil ikke være mulig for Senterpartiet, sier han til avisen.

Sandtrøen er ifølge Klassekampen sentral i kretsen rundt partileder Trygve Slagsvold Vedum. Han erkjenner at hans syn på saken ikke er forankret i stortingsgruppen eller partiet.

– Vi har ingen vedtak på det, men jeg kjenner meg trygg på at jeg har med meg hele stortingsgruppen på at det ikke vil være mulig for Senterpartiet å sitte i en regjering som vedtar EUs fjerde energimarkedspakke, sier han.

Olje- og energidepartementet har allerede sendt store deler av lovverket på høring, og saken ligger nå hos regjeringen. Senterpartiet var også kritiske til innføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som ble vedtatt i 2018.

Sandtrøen mener erfaringene fra dagens strømpriskrise har vist at Senterpartiet hadde rett.

– I dag har vi ingen regulering av hvor mye strøm som blir sendt ut, det er det som er problemet.

