Sp-Sandra skjøt ulven på Snap

Allerede søndag kveld ble det kjent at regjeringen overkjører rovviltnemndene, og lar to av tre ulveflokker innenfor ulvesonen leve.

Det har skapt sterkt engasjement.

Tidlig mandag sendte Senterpartiets Sandra Borch en Snapchat-melding til flere av sine kontakter, hvor hun oppsummerte hvordan hun mente mandagen ville bli.

Vannpistol

På meldingen hadde Borch med en ulv, med en vannpistol rettet mot hodet.

Hun forklarer meldingen slik:

– At jeg sendte en snap i morges, da jeg ventet på flyet fra Tromsø til Oslo, er det minste problemet. Ulvesaken handler faktisk om folks liv. Jeg hadde en liten forhåpning om at regjeringen ville gjøre vedtak som faktisk følger opp Stortingets rovdyrpolitikk og ikke minst rovviltnemdenes vedtak. Det handler faktisk om å skyte mer ulv. Dessuten tror jeg vannpistolen jeg brukte i snapen dessverre ville gjort svært liten skade, skriver Borch i en epost til Nationen om meldingen.

Ble sint

Sp-representanten fra Troms er provosert over regjeringens ulvepolitikk.

– Da dagens vedtak fra regjeringen kom, ble jeg rett og slett sint. Her overkjører regjeringen folk som opplever ulveproblemet i hverdagen, og i tillegg gjør de et vedtak mot rådene som er kommet fra roviltnemndene. Med dette vedtaket vil vi få mer ulv i fremtiden, og vi vil ha langt flere enn det Stortinget har vedtatt som bestandsmål, skriver Borch.

Hun trekker fram at bestanden av ulv er langt over bestandsmålet.

– Det bety at regjeringen står fritt til å faktisk skyte ulv også innenfor ulvesonen. Det handlingsrommet velger regjeringen altså ikke å bruke. Jeg trodde beitenæringa, næringspolitikk og vanlige folks liv var litt viktigere for Høyre og FrP enn å gi etter for Venstre sin eventyrpolitikk, skriver hun.