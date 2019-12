Sp raser mot NorthConnect-rapport: - Gir økt strømpris

Tirsdag kom NVE med sin vurdering av hvilke konsekvenser NorthConnect, den planlagte utenlandskabelen til Skottland, vil ha.

Konklusjonen er at kabelen er samfunnsøkonomisk lønnssom. Samtidig skriver NVE at realisering av kabelen vil øke strømprisen 1 til 3 øre per kilowattime, i snitt.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum går nå kraftig ut mot saken.

– Regjeringen endret loven som gjør at det skal være mulig å bygge kabelen. Så ba regjeringen om at NVE ikke kom med denne vurderingen før etter valget. Nå sier NVE rett ut det vi har sagt hele tiden: Dette vil øke strømprisen i Norge. Vi er sterkt imot det, sier Vedum til Nationen.

Arbeidsplasser

Han mener økt strømpris vil ramme norske arbeidsplasser.

– Grunnen til mye av norsk industri har vært lav kraftpris og dyktige folk. Hvis du tar bort noe av konkurransefordelen med lavere strømpris, blir det mer og mer lønnssomt å legge industrien i Tyskland enn i Norge, sier Vedum.

Annonse

Han mener en økning på 1 til 3 øre betyr "enormt mye" for store produsenter.

– Bare små endringer i kraftpris betyr masse for lønnssomheten, sier Vedum, som også mener folk flest vil merke prisøkningen.

– Grunnen til at denne kabelen er lønnssom, er at kraftprisen i Norge skal opp, mener han.

Offentlig eierskap

NorthConnect har i flere omganger skapt politisk bråk i Norge. Særlig har saken splittet Arbeiderpartiet. I 2017 voterte Aps landsstyre over saken. De vedtok da å stille åtte "ufravikelige krav" hvis NorthConnect skulle realiseres. I 2018 inngikk Aps stortingsgruppe en avtale med regjeringspartiene om saken, og partiet stemte sammen med regjeringen da saken ble behandlet i Stortinget.

En av hovedpremissene for Ap har vært at utenlandskabler skal være offentlig eid. Dette foreslår NVE å løse ved å lage en modell hvor Statnett kommer inn etter hvert.

– Det innebærer at NorthConnect KS kan oppnå en realavkastning på 8 prosent før en del av avkastningen må deles med Statnett. Forslaget bygger på føringer fra Stortinget om hvordan slike inntekter skal reguleres, og på behovet for unntak fra EØS-regelverk. Konkret foreslår vi en inntektsregulering som varer i 25 år, og at kabelen da overføres til Statnett, skriver NVE.