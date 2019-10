Sp og SV vurderer å stanse Vestland fylke

Sogn og Fjordane Senterparti var først motstandere av Vestland fylke, men ville støtte sammenslåing dersom det var en del av en regionreform som endte med rundt ti fylker, melder NRK.

– Dersom Troms og Finnmark og Viken ikke blir noe av, så skjer jo ikke det. Da er ikke vilkåret innfridd, og da må det få konsekvenser for oss, sier leder Sigurd Reksnes i Sogn og Fjordane Senterparti.

– Det som skjer i Viken, er så dramatisk og må få konsekvenser også i Vestland, sier Åsmund Berthelsen i Vestland SV.

Etter valget ønsker flertall i Viken og Troms og Finnmark ønsker å oppløse storfylkene etter valget i 2021.

Det er ikke flertall på Stortinget for å innfri en «skilsmissesøknad», men Arbeiderpartiet har varslet at de vil støtte prosessen dersom det blir rødgrønt flertall etter valget om to år.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet garanterer at de vil støtte en eventuell søknad fra Vestland i Stortinget.

Sp og SV vil drøfte saken med MDG, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet, som sammen med dem utgjør flertallet i Vestland fylkesting.