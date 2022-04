Sp-nestlederen vil ha gjennomgang av varslingsrutiner i partiet

Overfor Klassekampen understreker Tvinnereim dessuten at partiet har behov for en grundig gjennomgang av rutinene.

– Alle medlemmer i partiet skal kjenne seg trygge, også hvis de varsler om noe som ikke er greit, skriver hun i en melding.

Mandag uttalte leder Wenche Skallerud i Senterkvinnene at de har full tillit til generalsekretær Knut M. Olsen, som er den som behandler varslingssakene.

– Han har gjort det han skal, sa Skallerud til NTB.

Kvinne i behandlingen

Samtidig jobber Senterkvinnene med et forslag om at en kvinne skal håndtere varslingssaker sammen med generalsekretæren.

– Det å bli møtt av en kvinne vil være en styrke, sa Skallerud mandag.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) varslet sin avgang i helgen etter at en kvinne fortalte VG at han hadde innledet et seksualisert forhold til henne da han var en 50 år gammel stortingsrepresentant og hun en skoleelev på 18 år. Han har beklaget forholdet.

Varslingssak

Nylig ble det også kjent via NRK at tidligere Senterparti-medlem Hilde Lengali hadde meldt fra til partiledelsen om dårlige opplevelser hun hadde hatt med Enoksen. Det dreide seg om to hendelser om påstått upassende oppførsel i 2000 og 2001.

Enoksen har sagt at han ikke husker det første tilfellet, men at han husker det andre – og han er ikke enig i Lengalis beskrivelse. Han har beklaget hendelsen.