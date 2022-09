Sp nærmere sperregrensen i ny måling

– Det er jo ikke et nivå som vi ønsker å være på, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad til TV 2.

Partiet fortsetter å falle, og septembermålingen er et fall på 2,2 prosentpoeng fra augustmålingen. Dermed er partiet på størrelse med Venstre, som ligger på 4,5 prosent. Oppslutningen er en sterk kontrast til toppen på 22,1 prosent i desember 2020, og siden den gang har det gått jevnt nedover.

Arbeiderpartiet klatrer på sin side med forsiktige 0,4 prosentpoeng til 20,8 prosent. Likevel er det et godt stykke opp til Høyre, som stiger med 0,6 prosentpoeng til 27,8 prosent.

Den negative Sp-trenden skaper bekymring hos flere Sp-ordførere, som mener det kanskje er på tide å diskutere regjeringsdeltakelsen.

– Hvis regjeringssamarbeidet er så kostbart for Senterpartiet som det ser ut som nå, bør vi ta en vurdering på det. Det håper jeg vi gjør før landsmøtet neste år, for det blir i så fall for tett på valget, sier Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp).

Han får støtte av Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp), som mener Ap nærmest har vetorett i regjeringen og at dette bidrar til å forklare nedgangen.

– Det er ingen vits i å sitte i regjering om man ikke klarer få fram politiske endringer. Nå er det relativt lite av det, sier Heimdal.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Frp: 14,1 (+0,9), SV: 8,4 prosent (-1,5), Rødt: 8,2 (+1,2), Venstre: 4,6 prosent (-0,4), MDG: 3,7 prosent (+0,1), KrF: 3,5 prosent (+0,2) og Andre: 4,5 (+0,7).

(©NTB)