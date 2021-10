Det sier den mangeårig stortingsrepresentanten til Guldbrandsdølen Dagningen.

Han kommer også med stikk til jordbrukets egne organisasjoner, som han mener har tilpasset seg politikken som har vært ført de siste åtte årene.

– Jordbrukets egne faglag og økonomiske organisasjoner har tilpasset seg, til dels også frontet, det ensidige målet om billigst mulig mat, sier Lundteigen til avisa.

Men han innrømmer også at den rødgrønne regjeringen mellom 2005 og 2013 fikk til for lite på jordbruksfeltet.

– Sist gang ble det for slapt. Vi fikk ei regjeringserklæring med formuleringer som ikke betydde noen ting. Det viktigste som sto der, var at man ville ha en inntektsutvikling på linje med andre. Men det sto ingenting om nivå, ingenting om måleenhet eller tidsfastsetting, ingenting om samfunnsoppdraget, ingenting om beredskap. Vi foreslo ingen ny kurs og da gikk det som det måtte gå, sier Lundteigen.

Politikeren som har vært bonde og tidligere leder i Småbrukarlaget er spent på hva som kommer ut av regjeringsforhandlingene.

Konserndirektør Johnny Ødegård i Tine sier at volum er en viktig del av utviklingen i landbruket.

– Volum og inntekt henger sammen. Folk undervurderer betydningen av å ha et høyt volum for å være konkurransedyktig slik at kostnadene kan fordeles på et større volum. Volumsatsingen er derfor viktig for å sikre lønnsomheten i næringa, sier Ødegård til GD.