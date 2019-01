Sp-lederen reagerer på at regjeringen eser ut: – En uting

– Jeg synes det er forunderlig. Den gruppen som vokser mest under dagens regjering, er folk med millionlønn i staten, sier Senterparti-lederen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) utvider tirsdag regjeringen med to statsråder til 22, dersom lekkasjene i ulike medier de siste dagene holder stikk. Dette er trolig det høyeste antall statsråder Norge har hatt noen gang.

Grepet skal sikre Kristelig Folkeparti tre statsråder når de går inn i regjering. Høyre skal ha gitt fra seg en statsrådspost, og i tillegg flyttes folk og oppgaver rundt for å få kabalen til å gå opp.

– Vi får flere statsråder, ikke for å løse et samfunnsproblem eller gjøre Norge bedre, men for å skape bedre internklima i regjeringen, sier Vedum.

Han reagerer på at store deler av landet blir dårlig representert i den nye regjeringen, til tross for at antall stoler rundt kongens bord blir flere.

– Det er kun to statsråder fra steder nord for Ålesund. Hedmark og Oppland har ikke hatt en eneste statsråd i denne regjeringen, sier han.

Mer byråkrati

Vedum mener hver ny statsråd skaper mer byråkrati. Det blir flere statssekretærer, politiske rådgivere og kommunikasjonsfolk, påpeker han.

Vedum minner om at dette kommer på toppen av at antall direktører og ledere i statlige etater også har økt, og viser til at ledersjiktet i blant annet Folkehelseinstituttet og jernbanesektoren har vokst under Solbergs styre.

Han er også skeptisk til trenden med statsråder uten eget departement, slik som eldreministeren og de nye postene for digitalisering og beredskap.

– Det er statsråder uten makt. De må skape mer byråkrati for å legitimere sin egen rolle, mener Vedum.

– Henger ikke på greip

SVs Kari Elisabeth Kaski varsler at regjeringen vil måtte svare på hva regjeringsutvidelsen koster.

– Regjeringen er blitt veldig omfangsrik. De setter vel rekord i antall statsråder. Det henger ikke på greip med lovnadene til Solberg om å få færre statsråder og effektivisere, sier hun.

Kaski minner om at regjeringen gjennomfører en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, der alle offentlige sektorer må kutte i budsjettene. Det går ut over tjenestetilbudet til folk, påpeker hun.

– Da er det et ganske stort paradoks at du har en regjering som velger å utvide antall departementer og statsråder, sier hun.

Hun forstår behovet for å gjøre plass til det nye regjeringspartiet, men stiller spørsmål ved om det er særlig effektivt å ha stadig flere statsrådsposter.

Lovet færre departementer

Solberg varslet før hun kom til makten i 2013 at hun ville ha færre departementer og «kanskje færre statsråder».

I den første borgerlige regjeringsplattformen het det at regjeringen skulle gjennomgå strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.

I Jeløy-plattformen som ble forhandlet fram da Venstre kom inn i regjering for ett år siden, heter det at man skal gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene. Denne formuleringen er beholdt i Granavoll-plattformen.

