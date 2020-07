Sp-lederen ber om geografiske tilpassede koronatiltak

Overfor Aftenposten betegner Vedum det som uforståelig at alle deler av landet skal ha de samme restriksjonene. Han mener det er et alvorlig feilgrep.

– Nordmenn er svært lovlydige. Men når det nærmest er fritt fram på utesteder i Oslo med ingen avstand mellom folk og null mulighet for smittesporing, mens unger i kommuner med ingen smitte ikke får lov til å spille fotball, da er jeg redd tilliten myndighetene har bygget opp i befolkningen, kan rakne, sier partilederen.

Blant annet ber Trygve Slagsvold Vedum om at barne- og ungdomsidretten snarest må få ha full aktivitet, og han ønsker det samme for fotball på lavere nivåer for voksne.

Sp-lederen ønsker også endringer i tiltakene slik at arenaer som Lerkendal, Bislett og Dyreparken i Kristiansand kan få slippe inn langt flere enn 200 mennesker, forutsatt at de har flere innganger og kan deles opp i soner.

