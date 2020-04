Sp krever grundig behandling av jordbruksoppgjøret

Innen 30. april skal bondeorganisasjonene og staten være ferdige med såkalt «forenklede forhandlinger» om årets jordbruksoppgjør.

Tross at Senterpartiet støtter de forenklede forhandlingene, krever partiets landbrukspolitiske talsperson, Geir Pollestad, at oppgjøret får full behandling på Stortinget.

– Jeg forventer at regjeringen, så raskt som mulig etter forhandlingene, legger fram en proposisjon med endringene, og vi på Stortinget foretar en skikkelig behandling med høring og komitebehandling.

Pollestad både håper og tror at det blir tilfellet.

– Jeg regner med at når noen partier ønsker en skikkelig runde på jordbruksoppgjøret, så vil det bli sånn.

På onsdag la Pollestad, sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum, fram et forslag om et norsk kornlager. Nå ser han jordbruksoppgjøret som en ny mulighet til å diskutere matberedskap.

– Det vil være en kjempefin mulighet til å diskutere matproduksjon i normale tider, men ikke minst matproduksjon som beredskap. Det er noe vi står midt oppi nå.

– Vi må tette inntektsgapet

I 2019 gikk bøndenes inntekter ned til 2015-nivå, og Pollestad mener derfor Stortinget må se på inntektsmålene som er satt for jordbruket.

– Man er et godt stykke unna å ha samme inntektsmuligheter i landbruket som i andre grupper, og når vi ser at vi er tilbake på 2015-nivå så er det noe som har vært grunnleggende feil. Da må man ta det innover seg og skjerpe politikken for å nå inntektsmålet, sier han.

– Hvordan skal dere nå inntektsmålene?

– Vi må styrke inntektssiden. Det kan man gjøre både via det man tar ut i markedet, men også gjennom prisjusteringen på varer som kommer 1. juli. Vi burde også øke bevilgningen i statsbudsjettet neste år.

– Det ville vært et paradoks hvis man brukte koronakrisen til å nedprioritere matproduksjon, legger han til.

– Det går ikke an.