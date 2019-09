Sp kan velte 100 år med Ap-styre i Stange

– Når ett parti har styrt en kommune i 96 år, så er det på tide med et skifte. Det blir konserverende. De bruker mye energi på å forsvare det som er og ser ikke like lett nye muligheter, sier Senterpartiets ordførerkandidat Aasa Gjestvang til NTB.

Hun vil snappe ordførerkjedet fra Ap og Røhne – på målstreken for den spesielle rekorden.

– Det var nettopp en lokal meningsmåling i går der vi ligger nesten helt likt. Muligheten er absolutt til stede, så det blir veldig spennende, sier hun.

Kommunen er en av flere Ap-bastioner som kan stå for fall i mandagens valg, etter rundt 100 år ved makten.

Stange er for øvrig hjemkommunen til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og lokalpartiet har fått drahjelp av framgangen partiet også har nasjonalt.

– Det er sunt å få inn nye krefter som vil satse mer på skole og vedlikehold. Dessuten blir det i tilfelle en kvinne, påpeker Vedum.

– Stor avstand

Mens Ap ønsker å styre sammen med MDG og SV i Stange, har Gjestvang dannet en nokså utradisjonell allianse sammen med Frp, Høyre, KrF, Venstre, Bygdelista og Pensjonistpartiet.

– Det vekker oppsikt når lokalpartiet til Trygve Slagsvold Vedum inngår en allianse med Frp for å få ordføreren. Jeg opplever at avstanden mellom de to partiene er veldig stor, sier Ap-ordfører Nils A. Røhne, som har styrt kommunen siden 2007.

På Hamar Arbeiderblads siste måling, som kom i starten av uken, får Ap en oppslutning på 33,5 prosent i Stange, ned 11,3 prosentpoeng fra forrige valg, mens Senterpartiet får 21,4 prosent, opp 6,7 prosentpoeng.

Det ser imidlertid jevnt ut mellom blokkene – med Nærmiljølista som en mulig joker.

Fakta Fakta om Ap-bastioner * Sarpsborg har hatt Ap-ordfører i 106 år. * I Skedsmo (heretter sammenslått inn i Lillestrøm kommune), har Ap hatt ordføreren i 108 år (eller 96 år, basert på hvordan man regner ulike tidligere kommunesammenslåinger). * I Gjøvik har Ap hatt ordføreren i 96 år * I Stange har Ap hatt ordføreren i 96 år * Ringsaker har hatt 90 år med Ap-ordfører * I Narvik har Ap med noen få års opphold også hatt ordføreren i cirka 100 år. * Andre tydelige Ap-bastioner er Årdal og Hammerfest. (Kilde: Arbeiderpartiet)

– Årene ikke viktig

Ap-ordføreren synes det hadde vært «veldig moro» å bli mannen som leder Ap inn til 100 år med makten.

– Men det er politikken som er viktigst, ikke antall år, påpeker han.

Røhne kjenner seg overhodet ikke igjen i kritikken om at Ap ikke ser nye muligheter og bare vil beholde det eksisterende.

– Det er jo ikke de samme folkene som har styrt i alle disse årene. Jeg tror noe av grunnen til at vi har holdt ut så lenge, er at vi har klart å fornye oss både når det gjelder politikk og personer. Vi har mange unge folk på listen vår, sier han.

Byggekrangel

Den kanskje største kampsaken før valget har vært planene om å bygge et nytt kulturhus i Stange sentrum til over 100 millioner kroner.

– Vi i Senterpartiet vil prioritere skolebygg og helse framfor å bygge nytt kulturhus, forklarer Gjestvang, som mener Arbeiderpartier driver sentralisering når de spytter inn så mye penger i sentrum av kommunen i stedet for å spre det utover bygda.

Ap framstiller på sin side kulturhuset som en motvekt til sentralisering.

– En satsing på Stange sentrum er helt nødvendig for å bygge opp en motstandskraft mot sentrifugalkreftene som går i retning av å slå sammen kommuner. Vi er en kommune med 21.000 innbyggere som vil stå alene. Da må vi ha noen ambisjoner, sier han.

