Sp innrømmer budsjett-tabbe – Matsentralene får mer penger

− Behovet for matsentralene er stort og økende. Statsbudsjettet for 2023 blir stramt, og vi må gjøre mange kutt – men dette budsjettkuttet ble feil. Vi vil forsterke Matsentralene. Derfor øker vi nå støtten til matsentralene med 2 millioner kroner i 2022, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet

– Det har skapt mye oppstandelse det kuttet som kom, og jeg tror alle har innsett at det ble feil. Så for å vise at det ikke er noen ond hensikt bak og for at de skal kunne gjøre jobben fram mot jul, så bevilger vi en tilleggsbevilgning på to millioner kroner, sier han til Nationen.

Mer penger også i 2023?

Ekstrabevilgningen er del av enigheten mellom regjeringen og SV om strømstøtteordningen til næringslivet.

– Jeg er også fornøyd med at vi har sikret 23 millioner kroner til mer strømstøtte til distriktsbutikker som inngår i merkur-programmet, og 2 millioner i støtte til matsentralene i år, sier SVs nestleder og forhandlingsleder, Torgeir Knag Fylkesnes.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 fikk Matsentralen Norge et kutt i bevilgningen for 2023 på 619.000 kroner av 7,8 millioner kroner.

− Matsentralen gjør en viktig jobb med å kombinere det å bruke fullt ut brukbar overskuddsmat og gi et nødvendig tilbud til mange som trenger det. Derfor vil ikke vi bare gi de en økning i år, men også prioritere de høyere i det stramme statsbudsjettet for neste år, sier Pollestad.

Pollestad sier til Nationen at endringer for Matsentralen i neste års budsjett blir et tema i forhandlingene om budsjettet med SV.

350.000 færre måltider

Ifølge Per Christian Rålm, daglig leder i Matsentralen Norge, ville kuttet gitt 350.000 færre måltider å dele ut.

– Vi kommer til å dele ut mer enn 10 millioner måltider i år og ligger an til en økning på 30 prosent. Behovet er omtrent dobbelt så stort, vi kunne nok delt ut 20 millioner måltider. Ett måltid hos oss går gjennom for cirka 2,5 kroner, sa Rålm til Nationen tidligere i høst.

Matsentralen mottar overskuddsmat fra matbransjen og samarbeider med 480 ideelle organisasjoner. De får inn mat som, av ulike årsaker, ikke kan selges, men som trygt kan spises. Maten når ut til de som trenger den mest.

– Når vi får inn mat må vi gjøre nye investeringer. Flere donasjoner krever mer kapasitet, ikke mindre. Dette er en tid hvor det er vanskelig å skaffe penger til veldedighet, alle kjenner på økte kostnader, sa Rålm.