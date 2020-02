Sp-forslag om full pelskompensasjon fikk ikke flertall

– Nå må regjeringspartiene og Frp ta seg sammen og sørge for et anstendig oppgjør til bøndene som er rammet. Det er provoserende å se hvordan Erna Solberg fortsatt styrer Frp, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen på Stortinget.

Pollestad er skuffet etter at komiteen tirsdag avga sin innstilling til Sp- forslaget om en bedre erstatningsordning for bøndene som rammes av pelsdyrforbudet, basert på prinsippene for ekspropriasjon. Da ble det klart at Sp og Ap blir stående alene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ber i innstillingen regjeringen legge frem en ordning som sikrer pelsdyrbøndene full erstatning innen 1. mai 2020. Den nye ordningen skal godkjennes av Stortinget.

Frp har ikke skrevet inn noen merknader i innstillingen, og dermed ikke sagt noe om hvordan de vil stille seg når saken skal behandles i stortingssalen neste tirsdag.

– Jeg er glad for at Ap er med på Sp sitt forslag om full erstatning. Men det er så synd at Frp igjen svikter pelsdyrnæringen, sier Geir Pollestad.

Forhandler med departementet

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sa i forrige uke at han vurderte å gå sammen med Ap og Sp i saken. I så fall ville Frp påføre mindretallsregjeringen det første nederlaget etter at de gikk i opposisjon.

Men siden har det pågått intense forhandlinger mellom Frp og Landbruksdepartementet om å forbedre ordningen landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) la på bordet før jul. Næringen selv mener denne på langt nær erstatter tapene de får og at mange til og med blir sittende igjen med gjeld.

Økt tilskudd per tispe?

Ifølge NTBs kilder har Landbruksdepartementet tilbudt seg å øke erstatningssummene per tispe, slik at bøndene kommer bedre ut.

Men Frp og departementet ble ikke enige før næringskomiteens frist for å levere en innstilling. Saken skal behandles i stortingssalen tirsdag 11. februar, og det kan drøye helt til da før en løsning ligger på bordet.