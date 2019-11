Sp bruker knapp milliard på kutt i strømavgift

Vedum kritiserer regjeringen for å ha økt elavgiften med mer enn 36 prosent siden 2013. I sitt alternative statsbudsjett for 2020 bruker Senterpartiet derfor 900 millioner kroner på å senke avgiften med 1 øre per kilowattime.

– For det første handler dette om at hvis vi skal ha en kraftkrevende industri, er lav strømpris et viktig konkurransefortrinn. For det andre bor vi i et kaldt og mørkt land, hvor det er riktig at strømprisen ikke er for høy, sier Vedum til NTB.

– Man må bruke strøm også til oppvarming, i kombinasjon med andre ting, sier han.

Sp legger fram sitt alternative budsjett 19. november.

Økte kraftig

Samtidig varsler Vedum hardkjør om strømpriser i Stortinget kommende onsdag.

«Strømprisen i Norge har økt kraftig de siste årene og er rekordhøy. Frp har med ansvar for Olje- og energidepartementet ønsket dyrere strøm», skriver Sp-lederen.

«Onsdag denne uka fikk folk i Norge en påminnelse om at også dette kan bli en dyr vinter, da strømprisen økte hele 77,4 prosent. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre for å senke strømprisen og vil statsråden nå stoppe utbyggingen NorthConnect-kabelen?» vil han vite.

Den mye omtalte utenlandskabelen vil ifølge Vedum gi økte strømpriser i Norge. Sp-lederen mener dessuten at regjeringens avgiftspolitikk i realiteten rammer folk med lave inntekter.

– Regjeringen har bevisst økt avgiftsnivået litt for folk for å få inn penger. Men dette er urettferdig og rammer mye hardere én som har lav inntekt enn én som har høy inntekt, sier han.

– Sp-styre ville gitt høyere priser

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland synes imidlertid ikke stadig endring av elavgiften basert på kortsiktige skifter i strømprisen er noen god idé.

– Frp er opptatt av forutsigbarhet, lave priser og stabil energitilgang for norske forbrukere og industri. Derfor reduserte vi elavgiften for 2019, og derfor mener vi det er en god idé at vi kan importere kraft fra utlandet når vi har underskudd på energi her hjemme, sier han til NTB.

– At et proteksjonistisk Sp motsetter seg energisikkerheten utenlandskablene gir oss, bør bekymre alle som er opptatt av forsyningssikkerheten til forsvar, sykehus og beredskap, både i byer og i distriktene, sier Halleland.

Stortingspolitikeren mener kraftprisene ville vært langt høyere dersom Sp fikk bestemme.

– NVE har tidligere analysert en situasjon uten utenlandsforbindelser med nabolandene våre. Konklusjonen deres var at kraftprisene ville ha blitt presset oppover fordi kraftprodusentene måtte ha spart på vannet gjennom vinteren.