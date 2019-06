Sp beskylder regjeringen for pelsdyrbløff

Sps næringspolitiske talsmann Geir Pollestad, som også leder næringskomiteen på Stortinget, viser til at regjeringspartiene så sent som i forrige uke uttalte at kompensasjonsordningen for pelsdyrbønder skulle styrkes, det skulle legges opp til en individuell behandling, mens ingen skulle sitte igjen med gjeld.

– Ingenting av dette legges det opp til i innstillingen. Budskapet var en bløff, sier Pollestad til NTB.

– Simpelt

Innstillingen for pelsdyrnæringen ble ferdigbehandlet av næringskomiteen torsdag. Om én uke bankes den etter alle solemerker gjennom i Stortinget.

I innstillingen heter det blant annet at kompensasjonsordningen skal « gis en utforming som likebehandler oppdrettere uavhengig av deres personlige økonomiske situasjon. Det vil i en del tilfeller heller ikke være mulig å fastslå konkret hvor mye av den enkelte produsents gjeld som direkte kan henføres til pelsdyrvirksomheten.»

– Dette er så simpelt gjort at det er vanskelig for å finne ord. Realiteten i den samlede kompensasjonsordningen er at flere vil bli frarøvet millionverdier og risikerer å sitte igjen med millioner i gjeld. Det er en måte å behandle folk på som er totalt uanstendig. Jeg fatter ikke at regjeringspartiene har samvittinghet til noe sånt, sier Pollestad.

På spørsmål om han vil gå inn for en reversering av pelsdyrforbudet dersom de rødgrønne vinner ved neste stortingsvalg, svarer han:

– Jeg frykter at næringen vil være rasert innen den tid.

– Må gjøres redelig

Pollestad får delvis støtte av Arbeiderpartiet, som imidlertid går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

– Men vi mener det må gjøres på en ordentlig og redelig måte. Den måten høyreregjeringen nå behandler pelsdyrbøndene på, kan vi ikke støtte, sier Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Det er mellom 170 og 180 pelsdyroppdrettere i Norge i dag. Regjeringspartiene inngikk i slutten av mai en forbedret kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene der den økonomiske rammen for kompensasjon ble økt til 505 millioner kroner. Ifølge analyseselskapet Oslo Economics er imidlertid den reelle verdien 2,3 milliarder kroner, skriver avisa Opp.

Utbrytere i Høyre forsøkte seg på en omkamp om kompensasjonsordningen på et ekstraordinært sentralstyremøte onsdag, men fikk ikke gjennomslag.