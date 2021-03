Saken oppdateres.

Tirsdags kveld kom nyheten om at Danmark og Østerrike ønsker å gå sammen med Israel om å produsere andregenerasjons koronavaksiner.

Det vekker oppsikt at de to EU-landene går en annen vei enn å kun følge EU-sporet for tilgang på vaksine.

Nå åpner Senterpartiet for at Norge kan bli med på intiativet.

– Da mener jeg vi bør se på om vi bør gjøre det samme som Danmark, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp.

Tar opp saken med Høie

Hun skal sende inn et skriftlig spørsmål i Stortinget til helseminister Bent Høie (H) hvor hun spør om han vil sørge for at Norge gjør en lignende henvendelse til Israel som Danmark og Østerrike.

– Når EU-land kan gjøre det, må jo vi òg kunne gjøre det. Det virker ikke som om det er noe som hindrer oss i det. I alle fall må helseministeren komme med en bedre forklaring enn regjeringen har kommet med til nå dersom de ikke vil gjøre dette, sier Toppe til Nationen.

Torsdag reiser Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, til Israel for å diskutere vaksinesamarbeid med statsminister Benjamin Netanyahu og Østerrikes statsminister Sebastian Kurz.

– Et spørsmål om vi valgte rett

Senterpartiet har stilt spørsmålstegn ved Norges vaksinetilgang, etter at vi sluttet oss til EUs innkjøp av vaksiner.

Norge får vaksiner gjennom Sverige og EU.

– Det er jo litt spesielt at man gjentatte ganger har kritisert Senterpartiet for å se utenom EU og EØS for tilgang på vaksiner. Regjeringen har framstilt det som at alt har hengt på EØS-avtalen for at Norge skal få vaksiner. Men nå kommer det klart fram at man må kunne stille spørsmål ved om Norge for lett har valgt EU-sporet, når EU-land som Danmark parallelt ser på muligheten for å kjøpe vaksine av Israel.

Med en befolkning som er 96 prosent vaksinert er Israel verdensledende på å få doser inn i armene til sin befolkning. I EU er åtte prosent vaksinert, mens Danmark og Østerrike ligger på henholdsvis 11 og syv prosent.

I Norge er omtrent 9,5 prosent av befolkningen vaksinert.

Skaper skjevfordeling mellom kommuner

Toppe understreker at det er mangelen på vaksiner som er hovedårsaken til at Norge nå må skjevfordele vaksiner geografisk.

– Det aller viktigste er at det er nok vaksiner. Slik det er nå, skaper det en problematisk skjevfordeling mellom kommunene og en nedprioritering på grunn av den totale vaksinekapasiteten er for lav, sier Toppe.

Hadde Norge hatt flere vaksine-spor enn EU, kunne vi ha unngått denne situasjonen, mener hun.

– Da kunne vi ha gått for en forfordeling til Oslo og andre steder med stort og vedvarende smittetrykk, uten at dette måtte tas fra andre kommuner. Det hadde vært helt uproblematisk, sier Toppe.

Vil sikre seg mot mutasjoner

I en uttalelse tirsdag sa den østerrikske kansleren Sebastian Kurz at EU-landene Østerrike og Danmark ønsker å ha flere bein å stå på enn EU for tilgang til vaksiner.

Det er særlig mutasjonene av koronaviruset som bekymrer den østerrikske statslederen.

– Vi må forberede oss på ytterligere mutasjoner og skal ikke lenger være avhengig av EU alene i produksjonen av andregenerasjonsvaksiner, sa Kurz.

Også Danmarks statsminister er kritisk til EUs vaksineprogram.

– Jeg tror ikke at det (EUs vaksineprogram, journ.anm.) kan stå alene, fordi vi trenger å øke kapasiteten. Det er derfor vi nå er heldige og starter opp et parnerskap med Israel, sa Frederiksen i en uttalelse mandag.