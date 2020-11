Søreide maner til tålmodighet rundt USA-valget

– Som forventet er valget veldig jevnt. Nå må vi være tålmodige og la de etablerte demokratiske prosessene for å avklare en vinner gå sin gang. USA er et land med sterke institusjoner og over 200 års erfaring med å gjennomføre demokratiske valg, skriver Søreide i en epost til NTB.

– Vi ser fram til å videreføre det gode samarbeidet vi har med USA med den som velges til president, skriver hun.

Flere andre norske politikere er skarpere i tonen og reagerer på Donald Trumps tale fra Det hvite hus. Der hevdet han å ha vunnet valget, selv om det er mange stemmer igjen å telle i en rekke stater.

Fordømmer

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fordømmer talen.

– Trumps tale i dag tidlig var ikke en demokratisk valgt leder verdig. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da jeg hørte den. Heldigvis er det mange demokrater i USA, både med stor og liten D. Jeg setter min lit til dem i dag, skriver Grande på Twitter.

SVs Audun Lysbakken kaller Trump for en udemokratisk bølle og mener talen er dramatisk.

– Trumps forsøk på å ta seieren på forskudd kan føre til kaos og uro, og er et farlig spill, skriver han i en epost.

Krever uavhengighet

Både Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes krever en ny linje i forholdet til USA.

– Norge må nå utvikle en selvstendig utenrikspolitisk linje som gjør oss mindre avhengig av et stadig mer uforutsigbart og selvhevdende USA, skriver Moxnes.

