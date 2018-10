Solid medvind for Hareide i Nordland

29 delegater i Nordland støttet rød side, tolv støttet blå mens seks stemte for fortsatt opposisjon.

Det ble dermed tidlig klart at én delegat vil representere mindretallet, som ønsker samarbeid med dagens regjering. Det ble imidlertid dramatikk rundt den siste delegaten, som primært ønsker en fortsatt opposisjonstilværelse.

Med 25 mot 21 stemmer ble det klart at Anne Nordkil skal representere dette alternativet på KrFs avgjørende landsmøte fredag. Hun vil subsidiært støtte høyresiden, noe som i så fall gir en fire-to-fordeling i rød favør i Nordland.

– Jeg mener at et resultat med fire som vil stemme for Ap og Sp og to for den regjeringen vi har i dag, er et rett resultat for Norland KrF. Vi besto testen. Dette er et representativt resultat for Nordland KrF, sa fylkesleder Ingelin Noresjø da hun hevet møtet søndag.

Delegater til KrFs landsmøte 163 av 190 delegater er klare til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal samarbeide til høyre, venstre eller fortsette som opposisjonsparti. 71 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp. 64 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering. 28 ønsker primært å bli i opposisjon. Av disse har 21 høyre og 6 venstre som sekundærvalg, mens 1 er usikker. I alt har høyresiden dermed 85 delegater, mens venstresiden har 77. Sentralstyret sender 11 delegater: 5 venstre, 5 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre Stortingsgruppen sender 4 delegater: 2 venstre, 1 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært stemme høyre. KrFU sender 12 delegater: 5 venstre, 7 høyre. KrF Kvinner sender 12 delegater: 3 venstre, 3 høyre, mens 6 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 4 sekundært stemme høyre og 2 venstre. Rogaland sender 16 delegater: 1 venstre, 12 høyre, mens 3 vil forbli i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre Buskerud sender 6 delegater: 3 venstre, 2 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme til venstre. Hedmark sender 6 delegater: 4 venstre, 1 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre. Finnmark sender 4 delegater: Alle 4 venstre. Oppland sender 6 delegater: 5 venstre, mens 1 vil forbli i opposisjon. Denne vil sekundært stemme blått. Telemark sender 6 delegater: 2 venstre, 2 høyre, mens 2 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme på hver sin fløy. Agder sender 18 delegater. 4 venstre, 9 høyre, mens 5 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 1 sekundært stemme venstre, mens 4 vil stemme høyre. Hordaland sender 14 delegater. 5 venstre, 8 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme blått. Sogn og Fjordane sender 7 delegater. 4 venstre, 2 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme blått. Møre og Romsdal sender 12 delegater. 4 venstre, 4 høyre og 4 som vil forbli i opposisjon. Av disse vil 2 sekundert stemme høyre og 1 venstre, mens den siste ikke har bestemt seg. Trøndelag sender 13 delegater. 11 venstre, 2 høyre. Troms sender 6 delegater. 3 venstre, 3 høyre. Nordland sender 6 delegater. 4 venstre, 1 høyre og 1 for opposisjon, men sekundært stemme blått. Akershus sender 9 delegater. Fylkesleder Arne Willy Dahl vil til venstre. Resten blir valgt 29. oktober. Oslo sender 7 delegater. Fylkesleder Espen Andreas Hasle vil til venstre. Resten blir valgt 29. oktober. Vestfold sender 7 delegater. Fylkesleder Laila Eliassen vil til høyre. Resten blir valgt 29. oktober. Østfold sender 8 delegater. Fylkesleder Brynjar Høidebråten vil til høyre. Resten blir valgt 30. oktober.

Advarte mot SV

Nordland KrF fikk besøk av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, KrF-nestleder Olaug Bollestad og stortingsrepresentant Tore Storehaug søndag. De tre kom alle inn på samarbeid med SV i sine taler.

– En regjeringsløsning med Ap og SV som parlamentarisk grunnlag, trekker landet mot venstre, advarte Grøvan.

– Det er ikke riktig når det hevdes at samarbeid på venstresiden styrker sentrum. SV vil få betydelig makt og innflytelse, akkurat som KrF har det i dag, la han til.

Hareide har flere ganger understreket at et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil trekke norsk politikk mot sentrum, fordi ingen av ytterfløyene blir representert i regjeringen.

Grøvan har tatt til orde for en «tredje vei», hvor KrF ikke går i regjering, men forblir i opposisjon som i dag og beholder Erna Solberg (H) som statsminister.

Bollestad med videre

Men Storehaug, som deler Hareides syn, minner om at en Ap-Sp-KrF-regjering ikke er nødt til å søke flertall med SV.

– I Stortinget kan den regjeringen som Hareide foreslår, få flertall med Venstre og Miljøpartiet De Grønne, SV, Høyre eller sammen med Frp, sa han.

Bollestad, som ønsker samarbeid med dagens regjering, varslet i sin tale at hun uansett utfall ønsker å være med videre i KrF.

– Hvis jeg skulle bli tapende part 2. november, at jeg ikke vinner fram, kan jeg si: Jeg vil være med fortsatt, fordi det er ikke hvem jeg samarbeider med som er det sentrale, men hva jeg samarbeider om , sa hun.

Dramaet fortsetter

163 av 190 landsmøtedelegater er nå klare. Det ser nå ut til at 71 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp, mens 64 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering.

28 ønsker primært å forbli i opposisjon. Av disse har 21 høyresiden og seks venstresiden som sekundærvalg, mens én er usikker.

Etter helgens mange fylkesårsmøter er kampen mellom de to fløyene fortsatt svært jevn. Imidlertid gjenstår fylkesårsmøter i Oslo, Akershus og Vestfold mandag og Østfold tirsdag.