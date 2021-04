Solbergs første trinn i gjenåpningen dempet av dårlig vaksinenytt

Men det hang en mørk sky over pressekonferansen med statsministeren: Johnson & Johnson, som produserer en vaksine som etter planen skal fullvaksinere 1,9 millioner nordmenn innen august, utsetter utrullingen av sin vaksine til Europa.

Sjeldne blodpropper og lave blodplater, slik som er avdekket med AstraZeneca-vaksinen, har ført til en gransking også av Johnson & Johnson-vaksinen.

Dersom vi fjerner den vaksinen, vil alle nordmenn først være fullvaksinerte i oktober, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI fast.

– Men det avhenger av om vi kan få tak i noen andre vaksiner, brøt Solberg inn.

Hun ville helst ha søkelys på gjenåpningsplanen som er i gang.

– Men vi skal ikke ta alle bekymringene på forskudd, la oss glede oss over at vi åpner litt, men Johnson & Johnson er så klart viktig for oss, sa statsministeren.

Fortsatt stengt i Oslo-området

Gjenåpningen hun varslet var som ventet: Den gjelder for de delene av landet som har lavt smittetrykk, og de nasjonale tiltakene som ble innført før påske oppheves nå.

For områder som Oslo og Viken, der en femdel av Norges befolkning bor, vil det gå tid før den samme gjenåpningen kommer i gang.

– Det er vanskelig å si når vi kan åpne der. Vi vil måtte ha lokale tiltak lenge. Det er i Oslo lokale vedtak som gjøres. Men man må se smittenedgang i Oslo før de kan åpne mye, sier Solberg.

For resten av landet går startskuddet for gjenåpningen fredag: Da blir tometersregelen til enmeteren igjen, mens utesteder kan skjenke alkohol ved matservering igjen.

I tillegg åpnes det igjen for å ha inntil fem gjester hjemme.

– Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp klokken 22 med krav om matservering, og vi anbefaler at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sier statsministeren.

Tre grunner til åpning

Regjeringen har fastsatt tre parametere som avgjør når og hvordan det kan gjenåpnes. Neste vurdering tas i mai. Parameterne regjeringen vurdere er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert.

Utviklingen i disse parameterne sier nå at det er riktig å starte åpningen av samfunnet, slår Solberg fast.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier statsministeren.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Statsministeren påpeker at kommunene må være i beredskap og vurdere å innføre lokale tiltak ved smitteoppblomstringer. Det er også opp til kommunene å sette tiltaksnivå i skolene.