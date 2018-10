Solberg usikker på om hun er statsminister til jul

Opptellingen som viser at 99 av 190 av delegatene til KrFs ekstraordinære landsmøte fredag ønsker å forhandle med dagens regjering, er godt nytt, mener Solberg.

– Jeg er veldig klar over at det først er fredag dette avgjøres. Det er positivt at så mange har sagt at de ikke ønsker å felle den sittende regjeringen. Så er det opp til landsmøtet å bestemme på hvilken måte de vil samarbeide. Men det ser lyst ut for at de vil samarbeide med oss, sier Solberg til NTB.

På spørsmål om hun sitter tryggere i statsministerstolen nå enn for to uker siden, sier hun:

– Jeg gir ikke noen estimater. Jeg har tatt dette med ro. Man må alltid leve i den situasjonen at man kan være statsminister for evig tid, eller at man må gå i morgen.

Under en pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget onsdag sa Solberg at hun tror hun er statsminister om fire uker, men kanskje ikke til jul:

– Uansett tar det litt tid å bygge koalisjoner. Jeg er åpen for at det kan skje ting på fredag som gjør at vi til jul ikke nødvendigvis har den regjeringen vi har i dag, enten ved at vi utvides, eller at det er en annen regjering. Det er sånn en mindretallsregjering lever, det er uten garantier.

Hun la til at opptellingene som ulike redaksjoner gjør, ser positive ut.

– Men det er landsmøtet i KrF som avgjør hvem som skal sitte i regjering og hvem som skal være statsminister, konkluderte Solberg.