Solberg slår tilbake mot Ap og Sps hundredagersplaner

Solberg gjorde et poeng ut av at hun og Høyre tar mål av seg til å presentere et langsiktig perspektiv da partitoppene møttes mandag for å presentere hovedtemaer i forbindelse med valgkampen. Hun viste til at de politiske motstanderne tidligere i sommer la fram sine planer.

– Hundredagersplaner og hasteplaner er sikkert gode gimmicker. Men hastverk er en dårlig måte å styre et land på, sa Solberg.

På hundre dager klarer man ikke å sørge for at flere gjennomfører videregående skole, kutte helsekøer eller få flere tilbake i arbeidslivet, påpekte Solberg.

– Store utfordringer krever langsiktige løsninger. Derfor legger jeg i dag fram en fireårsplan, sa hun.

Høyre presenterte en pakke med sju hovedtemaer som utgjør partiets løfter for den neste perioden. Disse handlet blant annet om å få flere til å gjennomføre videregående skole, kutte ventetid i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser – hovedsakelig i privat sektor.