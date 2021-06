– Jeg er fornøyd med at vi har senket skattene med over 30 milliarder kroner, sa Høyre-leder og statsminister Erna Solberg da hun talte til sentralstyremøtet i partiet søndag.

Hun ramset opp reduksjon av selskapsskatten, fjerningen av maskinskatten og lavere formuesskatt på arbeidende kapital nå enn da Høyre tok over regjeringsmakten for snart åtte år siden.

Overfor NTB understreker Solberg at Høyres næringspolitikk ikke bare er skattelettelser, men at skattelettelser er en viktig del av den. De må uansett ses i sammenheng med kunnskaps- og kompetansepolitikken til Høyre, mener hun.

Lavere skattesatser står ikke i konflikt med behovet for raskt økende skatteinntekter til å finansiere den norske velferden i årene som kommer, ifølge Solberg.

Hun hevder at skatteinntekten på «mange av våre skatteformer» er høyere i dag enn de var før lettelsene de siste åtte årene, og tar det til inntekt for at lavere skattesatser gir økt økonomisk aktivitet og høyere samlet skatteinngang.

– Vi gjør ikke det vi har gjort for at det skal bli enklere å sitte med yachter og privatfly. Det er ekstremt få i Norge som har noen av delene. Vi reduserer skattene for næringslivet for at det skal bli mer penger igjen til å investere i ansatte og i utstyr, sa Solberg.

Tre nye grep

Hvis hun klarer å sikre seg en historisk tredje periode i statsministerkontoret til høsten, lover hun ytterligere skattelettelser:

* Ingen bedrifter i oppstarts- eller vekstfasen skal betale skatt for fordelen med en opsjon – før man faktisk har en gevinst å betale skatten med.

– Opsjoner er ofte brukt for å sikre kvalifisert arbeidskraft i små, nystartede selskaper, for eksempel innenfor teknologisektoren, som ofte har dårlig råd. Dette er en skattereform som gir bedre rammevilkår, slik at vi kan skape bedre bedrifter, sier Solberg.

* Skatt på arbeidende kapital skal videre ned.

– I dag skattlegger vi bedrifter med norske eiere hardere enn bedrifter med utenlandske eiere. Dermed blir små bedrifter skattlagt hardere enn store, utdyper Høyre-lederen.

* Et eget skattefradrag for lavtlønte under 30 år som er helt i starten av arbeidslivet.

Tror på tredje valgseier

Solberg er klar på at Norge står overfor én hovedutfordring som er todelt, idet valgkampen er i ferd med å bli sparket i gang: Det må skapes flere jobber for å gi Norge flere bein å stå på når økonomien skal omstilles, samtidig som klimaforpliktelsene må overholdes og velferdsordningene sikres. Og flere må ut i arbeid, også de som ikke står i kø hos Nav.

Høyre-lederen tror hun er i stand til å gjøre det ingen i Norge har klart før henne – å vinne valget tre ganger på rad.

– Norge trenger en Høyre-ledet regjering som mener at jobb nummer én er å skape flere jobber. Norge trenger ikke en regjering som sier at punkt nummer én er å oppløse Troms og Finnmark fylke, sa hun.

Overfor NTB benekter Solberg smilende at hun prøver å erte opp sin politiske erkerival ved å rappe og skrive om det tradisjonsrike Arbeiderparti-slagordet «arbeid til alle er jobb nummer én». Verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet snakker om de viktigste utfordringene Norge står overfor, mener hun.

– De må gjerne holde på med mye kritikk av små og store ting og omorganisering av Norge. Men det er de viktigste utfordringene for Norge denne valgkampen bør handle om – å skape nok jobber og inkludere flere i arbeidslivet, sier Erna Solberg.

