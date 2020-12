Solberg: – Senterpartiet ødelegger for norske bedrifter

– Senterpartiet har ikke svar for framtiden. De ødelegger for norske bedrifter. Er det noe Distrikts-Norge er avhengig av, så er det markedsadgangen. Både fisk og kraftkrevende industri er avhening av like konkurranseforhold.

Slik avsluttet Solberg radiodebatten i NRK onsdags morgen, hvor hun påstod at Senterpartiets ønske om å trekke Norge ut av EØS-avtalen vil skade Distrikts-Norge.

– Vi skal ha avtaler med EU. Ingen kommer til å si opp noen avtaler. Vi ønsker å ha gode og stabile avtaler med EU hele veien, svarte Vedum.

Framtiden

Diskusjonen om EØS var den andre av en todelt debatt i politisk kvarter, hvor verken Solberg eller Vedum ville svare på om de deltok i en statsministerduell eller ikke.

Solberg utfordret Sp-lederen på hvilke løsninger han har for framtiden, og trakk fram EØS-avtalen som eksempel på manglende framtidsvisjon fra Senterpartiet.

– Hva er egentlig oppskriften for framtiden? Senterpartiet snakker veldig mye om fortid og veldig lite om framtid, påstod hun i sin utfordring.

Under Vedums svar, som i stor grad handlet om å sikre norske arbeidsplasser gjennom koronapandemien, avbrøt programleder Ingunn Solheim: «Men Vedum, hvor er de nye jobbene?»

– Jeg er redd for den diskusjonen, fordi veldig mange av de nye jobbene utvikles på bakgrunn av de jobbene vi allerede har.

Vedum pekte på viktigheten av bedre rammevilkår for både selskaper og lokalsamfunn, og brukte Aker som et eksempel på at man skaper nye verdier basert på eksisterende ressurser.

– Vi skal ha en blanding av arbeidsplasser. De nyskapende arbeisplassene, men også de tradisjonelle, avsluttet han.

Vil ut av EØS

– Grunnen til at Trygve Slagsvold Vedum er redd for den debatten, som han sa, er at Senterpartiet ikke har løsninger.

Det svarte Solberg, som gikk rett over på EØS-avtalen, som Senterpartiet ønsker å ta Norge ut av, til fordel for en handelsavtale med EU.

– EØS-avtalen betyr markedsadgang, inngang til forskningsprosjekter og hydrogensatsinger, samt inngangen til å løse klimautfordringene på en måte som ikke gir norsk næringsliv verre konkurransevilkår.

– Storbritannia har selv vurdert at Brexit gir et fire prosent fall i brutto nasjonalprodukt. Seks prosent hvis de ikke får på plass en ordentlig avtale.

Vedum kalte det «klassisk skremming» fra høyresiden, og pekte på muligheten til å ha et god forhold til EU også utenfor EØS-avtalen.

– Selvfølgelig skal vi ha gode og forutsigbare avtaler med EU.

– Ikke prestisjeprosjekt for Høyre

Den første delen av debatten, gikk på Trygve Slagsvold Vedums utfordring til Erna Solberg: Regionreformen. Spesielt trakk han fram at Troms og Finnmark ble slått sammen med tvang, og viste til en folkeavstemning der 87 prosent i Finnmark sa nei til en slik reform.

Solberg gikk ut av blokkene med å si at det hun mener kan bli bedre med en regionreform, er kompetansesatsingen. Og at fylkespolitikerne med reformen har fått mer ansvar for kunnskaps- og kompetansepolitikk for bedrifter. Hun la deretter til:

– Og så er det ikke sånn at det er et prestisjeprosjekt for Høyre å ha en regionreform. Høyre er prinsipielt for å nedlegge regionnivået i Norge. Det der må man dra litt lenger ut på landet med Vedum.

Sp-lederen mente det at man ikke hadde trengt store sammenslåinger for å få flyttet mer midler over til bedriftsintern opplæring.

– Det hadde vært klokere at man hadde hatt tillit til de som sitter i Vadsø, de som sitter i Tromsø. At de kan finne de løsningene lokalt. Det er der Sp og Høyre skiller så klart lag. Høyre har på en måte tro på at de vet bedre enn de som rammes av politikken. Og det har dere aktivt gjort når dere har overkjørt folk på den tydelige måten dere har gjort, og det er uklokt, sa han.

– Ikke spørsmål om tjenester nær folk

Vedum trakk deretter fram at det selv med en regionreform, fortsatt er 19 valgkretser, 12 politidistrikter, 11 regioner og 10 fylkesmannsembeter. Det mener han tyder på at det har blitt vanskeligere å styre Norge etter reformen. Solberg registrerte at Vedum sier at det ikke er en vellykket reform, men bedyret at reformen må gis tid for å se om politikerne klarer å fylle de nye rollene.

Sp-lederen mente på den annen side at statsministeren under reformen hadde glemt grunnleggende konservativ tenkning.

– Vanligvis skal konservativ tenkning handle om at det skal være gradvis, det skal være kunnskapsbasert endring. Men i regionreformen var det bare endring. Og så begynner man å tilpasse argumentene etterpå, for det er jo ingen som hadde tenkt tanken på for eksempel Viken før noen da i Høyre, Frp, KrF og Venstre satte seg ned og tegnet det kartet. Og det er blitt en dårligere løsning.

Solberg viste misnøye for at Senterpartiet under en dramatisk pandemi valgte å snakke om regionsorganiseringen i Norge.

– Det som er en hovedutfordring i Norge, er ikke spørsmål om tjenester nær folk, det er at vi faktisk har kvalitet i de tjenestene også. Det er grunnen til at vi mener vi må ha litt færre kommuner. Oppgaver skal løses nært folk, men vi må ikke nødvendigvis administrere de fra de fra de samme rådhusene rundt om i landet. Vi må være mest opptatt av kvalitet, sa Solberg.