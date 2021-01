I onsdagens muntlige spørretime på Stortinget ble regjeringens ulvepolitikk et tema, og da spesielt Elgå-ulven og maken som nylig ble flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i Østfold.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) fra Østfold tok opp bekymringen til bønder med beitedyr i ulvenes nye område, og Statens naturforvaltnings oppfordring til turgåere om å unngå ulven i utmarka.

Sp-politikeren stilte følgende spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) fra talerbenken:

– Mener statsministeren at prosessen knyttet til utplassering av ulvene i Østfold har vært god? Og er det regjeringens linje at hensynet til ulv veier tyngre enn både folk, beitebruk og andre former for utmarksbruk og allmennretten?

Solberg viste først til Stortingets enighet om rovdyrforliket, som sier at vi skal ha ulv i Norge.

– Vi har vært tydelige på at vi bør ha genetisk viktige ulver i Norge, og det er det som er situasjonen med Deisjøen-reviret. Rett og slett hente inn ulver med litt andre gener, slik at vi ikke får innavl og dårligere genmateriale. Det er den forvaltningen vi skal ha fremover, svarte statsministeren.

– Kan diskutere om prosessen har vært god nok

Ifølge Solberg fikk klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tydelige tilbakemeldinger fra Stortinget om at det var greit å flytte ulvene fra Deisjøen-reviret.

– Man kan alltid diskutere om prosessen har vært god nok og der den skulle flyttes til, men min erfaring med disse sakene, er at det ville vært svært vanskelig å finne noen til å tilby seg et lite asyl for ulveparet innenfor ulvesonen, påpekte hun.

– Så det ville nok ikke vært så lett å finne en løsning, men det var viktig å få det til. Og det var sterkest belastning i området rundt Deisjøen, la statsministeren til.

– Alle synes rovdyrpolitikken i Norge er krevende

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde også spørsmål til Erna Solberg om regjeringens ulvepolitikk. Sp-lederen lurte blant annet på om statsministeren er fornøyd med dagens rovdyrpolitikk.

– Jeg tror alle i Norge synes at rovdyrpolitikken i Norge er krevende og vanskelig. Vi har et internasjonalt ansvar, vi har en Bernkonvensjonen vi skal følge opp, og vi har en lovgivning i Norge som fastsetter rammen, svarte Solberg på Vedums spørsmål.

– Samtidig har vi ulike bestandsmål, hvor vi på noen bestandsmål er over bestandsmålet, og derfor forvalter vi de ulike rovdyrområdene. Et av de vanskeligste temaene våre nå er bjørn, der vi ikke har nådd bestandsmålet, men hvor vi likevel må jobbe med å sikre at belastningen i områder ikke blir for stor på grunn av bjørn. Men det er langt igjen før vi når det som er Stortingets bestandsmål på bjørn, fortsatte hun.

– Så har vi også gjort et vedtak i regjeringen i klagebehandlingen som Klima- og miljødepartementet har ansvar for å følge opp, hvor vi tar ut to av revirene på ulv. Det mener vi er innenfor Stortingets lovvedtak og Stortingets bestandsvedtak, avsluttet Solberg.