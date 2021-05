Solberg om frihandelsforhandlinger med Storbritannia: – Krevende

– Jeg kan ikke si noe om når frihandelsavtalen er ferdig, fordi vi forhandler. Og når vi har et resultat, så er den ferdig. Det kan jeg ikke gi noen prognose på, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget onsdag.

Et kjernespørsmål i forhandlingene er at Norge vil ha mer tilgang til å selge mer norsk sjømat i Storbritannia, mens Storbritannia vil ha tilgang til å selge mer ost og andre landbruksvarer i Norge. Det sistnevnte strider mot det norske importvernet på landbruksvarer.

– Det er krevende forhandlinger. Norge har jo generelt sett veldig lite importvern, med unntak av innen landbruk, og det er jo krevende forhandlinger knyttet til disse spørsmålene, sier Solberg.

Hun ble utfordret av Senterpartiets Marit Arnstad, som ba om en garanti for at det norske importvernet ikke blir svekket, noe hun ikke fikk eksplisitt.

– Det er interessant, sa Arnstad om svaret.

– Og det er merkverdig at vi ikke at vi ikke snart får frihandelsavtalen på bordet, sånn at Stortinget også får mulighet til å se hva som står der, fortsatte hun.

Den nye frihandelsavtalen forhandles fram fordi Storbritannia har forlatt EU. Norge hadde egentlig satt 9. oktober i fjor som frist for å komme til enighet med britene. Men det lyktes ikke, og nå forhandler de fortsatt på overtid.

