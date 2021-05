Neste steg i gjenåpningen av Norge blir 27. mai – slik blir reglene da

Det varslet statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag.

– Regjeringen mener det er forsvarlig å gå videre med gjenåpningen. 27. mai går vi til trinn to, altså torsdag i neste uke, sier Solberg.

Statsministeren understreker at det er utbrudd i enkeltkommuner som gjør at det vil være strengere lokale regler noen steder.

– Det betyr at vi går inn i en periode hvor det vil bli større forskjeller i smittevernreglene, sier Solberg.

Hun sier det er viktig å vente til neste torsdag med å innføre lettelsene, for at kommunene skal få tid til å forberede seg.

– Selv om vi åpner Norge mer opp, har vi fortsatt utbrudd og mer smitte noen steder, sier statsministeren.

Kan skjenke uten matservering

Blant lettelsene som kommer, er at det omstridte kravet om matservering fjernes for utesteder som serverer alkohol. De får også ha åpent til midnatt.

Det er imidlertid fortsatt krav til bordservering og én meters avstand.

Det åpnes også for grønt nivå i skoler og barnehager, dette må kommunene selv vurdere lokalt. Det åpnes også for mer fysisk undervisning på universiteter og høyskoler.

– Når regjeringen åpner opp Norge, prioriterer vi barn og unge. De vil få mindre strenge tiltak enn de voksne. Trinn to betyr en mer normal hverdag i mange barnehager og skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister minister Guri Melby (V).

Flere kan se barn og unge i aktivitet

For arrangementer blir det en grense på 100 personer innendørs for arrangementer som samler deltakere under 20 år.

– Jeg er glad for at vi nå gjør det enklere for at barn og unge kan møtes og drive med aktiviteter. Det er ikke et krav at de er fra samme kommune, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

På offentlige innendørs arrangementer for voksne økes antall personer som kan samles uten faste plasser fra 10 til 50. I private sammenkomster som ikke skjer i hjem, hager eller hytter, kan man nå være 20 personer innendørs og 30 utendørs.

Annonse

Lettelser i private hjem

På offentlige arrangementer utendørs kan man være inntil 200 personer uten faste, tilviste sitteplasser, mens det kan være 600 personer dersom det er slike plasser. De må da fordeles på tre kohorter.

I private hjem endres anbefalingen for hvor mange man kan ha besøk av fra fem til ti, så lenge man holder én meter avstand.

Personer som regnes som beskyttet, altså vaksinerte eller immune, skal ikke regnes med.

– De kan være midtstolper og sørge for at enmeteren overholdes, sier Solberg om vaksinerte.

Åpner for reiser umiddelbart

Varemesser og midlertidige markeder kan nå også holde åpent og følge samme regler som kjøpesentre, ikke som arrangementer.

Rådet om å unngå unødvendige innenlandsreiser blir fjernet, men statsministeren understreker at det er viktig å ta forholdsregler for ikke å spre smitte.

Rådet for innenlandsreiser er gjeldende umiddelbart.

Regjeringen åpner også for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, og vil ta i bruk private leverandører.

–Vi ser for oss at det offentlige skal betale for dette, påpeker Guri Melby.

Derfor åpner de

Regjeringen har hatt tre viktige kriterier som har avgjort gjenåpningstempoet: Smittesituasjon, status i vaksineringen og kapasitet i helsetjenesten.

– Vi ser at antallet sykehusinnleggelser går ned. Smittetallene er stabile. 36 prosent av alle over 18 år er nå vaksinert med første dose. Vaksineringen går etter planen, sier statsminister Solberg.

– Vi kan nå styrke arbeidet med å få fart på Norge igjen, sier hun.

Avgjørelsen om å gå til andre trinn er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Jeg er glad for at vi begynner å se slutten på pandemien. Gradvis kan vi ta hverdagen tilbake, sier statsministeren.

(©NTB)