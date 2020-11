Solberg møtte motstanderne mot vindkraft på Haramsøya

Besøket skjedde noen knappe uker etter at det 9. oktober ble klart at vindkraftmotstanderne ikke fikk regjeringens medhold i sin klage om at konsesjonen for Haram vindkraft var ugyldig.

Les også: Thue tapte saken mot vindkraftutbygger

Annonse

Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya, hvor det bor rundt 500 innbyggere. Utbyggingen har vært en av de mest betente i Norge.

I juni aksjonerte motstandere og forsøkte blant annet å blokkere veien til anleggsområdet hvor turbinene skal bygges.

(©NTB)