Solberg med rekordkort redegjørelse – vekker reaksjoner

– Regjeringen fortsetter å styre på Granavolden-plattformen. Jeg vil herved invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid, sa Solberg i den særdeles korte redegjørelsen, som Stortinget skal debattere torsdag.

I Vandrehallen etterpå lot ikke reaksjonene vente på seg.

– Det var en utrolig spesiell seanse, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Annonse

– Her hadde hun en mulighet til å redegjøre for hva hun vil med den nye regjeringssammensetningen. Men så har hun absolutt ingen ting å melde, sier han.

Selv viser Solberg til redegjørelsen som ble holdt da KrF gikk inn i regjeringen for ett år siden.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal styre på Granavolden. Den redegjørelsesdebatten hadde vi i fjor, sier hun.

– Det er et viktig signal at det er kort, at vi ikke skal ha et alternativt dokument til Granavolden. Å skifte grunnlag for det vi skal jobbe med, ville vært bortkastet tid, understreker hun.