Erna Solberg irettesetter egen statssekretær og beklager overfor Raymond Johansen

Bakgrunnen for beklagelsen er avsløringene om at Solbergs egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG i forbindelse med et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av koronapandemien.

Tirsdag kveld holdt Solberg en hasteinnkalt pressekonferanse om saken.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sa hun.

Samtidig kom hun med en kraftig offentlig irettesettelse av Egseth.

Annonse

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

Solberg presiserte at det er naturlig for Egseth å ha kontakt med lokalpolitikere, men at han ikke burde formidlet kontakt mellom lokalpolitikere og mediene i denne saken.

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag. Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien, sa Solberg.

– Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen og skal komme ut av pandemien sammen.