Solberg: Fylkene selv ansvarlig for ferjepriser

– Nå kan Sunnmørsposten fortelle om at dagpendlere må ut med 11.000 kroner mer i året for pendling mellom Aursnes og Magerholm, sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Hvorfor velger statsministeren å føre en politikk som gjør det dyrere for folk i distriktene å komme seg til og fra jobb? ville hun vite.

Solberg (H) viste til at regjeringen er opptatt av et godt ferjetilbud.

– Ferjetakster for fylkesferjer er et ansvar for fylkeskommunene, sa hun.

Solberg viste til at regjeringen i 2018, i forbindelse med omlegging til en grønnere ferjepark, satte av 100 millioner kroner mer til fylkene på ferjer og endret kostnadsnøkkelen.

– Vi bidro med mer penger til ferjefylkene. Det er noen valg som fylkespolitikerne gjør selv. Fylkeskommunenes økonomi har vært robust og god i alle disse årene, sa Solberg.

I Nordland ble det nylig klart at de nye ferjetakstene skrus tilbake til 2019-nivå. Det skjer etter at ferjetakstene i fylket, som har 28 ferjesamband, ved nyttår økte med mellom 20 og 40 prosent.

Også i Møre og Romsdal, som sammen med Nordland er landets største ferjefylke, ble prisene satt kraftig opp 1. januar.