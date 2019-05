Solberg advarer mot norsk isolasjon

NYHETSBYRÅ– De partiene som snakker mest om behovet for internasjonal solidaritet med verdens fattige, og som roper høyest om at vi ikke gjør nok i klimakampen, er de samme som kjemper mest innbitt mot de internasjonale arenaene som fører disse kampene mest effektivt. Det er et norsk paradoks med denne høye betoningen, og den manglende viljen, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til Høyres sentralstyremøte i Oslo mandag formiddag.

Annonse

Hun innledet talen – som i stor grad handlet om innenrikspolitiske forhold knyttet til utdanning, arbeid og inkludering – med å konstatere at samarbeidsklimaet internasjonalt er blitt tøffere. I løpet av de ti siste årene har Russland drevet krigføring i Europa, Syria er blitt herjet av borgerkrig og det er en overhengende fare for handelskrig mellom USA og Kina. Dette er bare eksempler på «et endret globalt bilde», ifølge Solberg.

For fire år siden viste verdenssamfunnet vilje til å samarbeide om blant annet flyktningkrisen og klimakrisen, mens etterdønningene av finanskrisen fortsatt kunne føles. Nå er situasjonen vanskeligere, mener statsministeren.

– Jeg har forståelse for at folk kan se uroen i alt det som skjer rundt oss og tenke at vårt beste alternativ er å se innover og lukke oss inne. Det er feil medisin, for Norge og for verden. Løsningen på internasjonale problemer kan kun komme gjennom internasjonalt samarbeid, sa hun, og påpekte at et lite land som Norge er best tjent med «en verden som baseres på en internasjonalt rettsorden og samarbeid mellom stater».