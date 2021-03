Snittmåling for mars: MDG, Venstre og KrF under sperregrensa

Miljøpartiet De Grønne fikk i mars en oppslutning på 3,6 prosent, ned fra 4,5 prosent i februar, viser et gjennomsnitt av meningsmålingene på Poll of polls. Nedgangen på 0,9 prosentpoeng er innenfor feilmarginen.

Partiet, som har landsmøte i helgen, har sakte, men sikkert dalt på snittmålingene siden rekordmålingen på 6,7 prosent i september 2019.

Høyre størst

Også for Venstre og KrF fortsetter ferden nedover. KrF får en oppslutning på 3,1 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra februar, mens Venstre må nøye seg med 2,9 prosent, ned fra 3,2 i februar.

Derimot passerer Rødt sperregrensa med god margin og løfter seg fra 3,9 prosent i februar til 4,5 prosent i mars.

I den andre enden av skalaen troner Høyre som største parti med 24 prosent oppslutning. Resultatet ligger likevel godt under snittet for februar, da partiet fikk 25,6 prosent.

Ap kryper opp

Arbeiderpartiet kryper derimot oppover fra 21,4 prosent i februar til 22,1 prosent i mars.

Senterpartiet står på stedet hvil med 19,3 prosent oppslutning, mens SV løfter seg ørlite fra 7,4 til 7,7 prosent.

For Frp er den forventede effekten av at Sylvi Listhaug tar over som partileder, foreløpig nokså beskjeden. Partiet ender på 9,7 prosent, opp 1,2 prosentpoeng fra februar. Resultatet er likevel langt unna oppslutningen på 15 prosent for et drøyt år siden.

Mandater

Holder trendene i målingen stikk, kan sammensetningen på Stortinget bli temmelig annerledes til høsten. Venstre og KrF ligger an til å miste til sammen tolv av 16 representanter, Frp mister ni, mens Rødt øker fra én til åtte.

Feilmarginen ligger på mellom 0,4 og 0,9 prosentpoeng. Den er størst for de største partiene.

