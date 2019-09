Slik skal Høyre komme på offensiven i klimapolitikken

Høyre-lederen brukte mye tid på klimapolitikken da hun oppsummerte valget og valgkampen for partiets sentralstyre på Gardermoen fredag.

– Jeg har sagt på spøk, men også på alvor at det ikke finnes nok idealister i verden til å løse klimakrisen, sa Solberg.

Miljøpartiet De Grønne stjal velgere fra Høyre i lokalvalget, og ikke minst i Oslo og andre storbyer vokste MDG kraftig, mens Høyre gikk tilbake.

– Vi må jobbe med gode industrielle næringsstrategier for å få dette til. Det er ikke en motsetning mellom vekst og å få ned utslippene. Det er ikke slik at næringslivet er skurkene. Vi kommer til å trenge økonomiske muskler for å investere i det grønne skiftet, sa hun.

Ikke bare olje

Solberg viste til at regjeringen i sektor etter sektor legger til rette for at det skal lønne seg å opptre miljøvennlig.

Nullutslippsfond for næringstransporten, en forpliktende klimaavtale med EU, en klimaavtale med landbruket og handlingsplaner for grønn skipsfart og alternativt drivstoff er blant eksemplene hun trekker fram.

– Hvorfor har dere ikke klart å få større uttelling på klima med dette utgangspunktet?

– I Norge blir veldig mye av klimapolitikken definert av spørsmålet om ja eller nei til oljevirksomhet, som jeg ikke mener er det store klimaspørsmålet i Norge, sier Solberg til NTB.

– Vår jobb er faktisk å snakke om hvordan vi kan få ned utslippene uten å kutte utviklingen, og at teknologiveien er den riktige.

Statsministeren mener optimismen og teknologitroen til Høyre skiller partiet fra MDG i klimapolitikken.

– Vi er skuffet

For Høyre og regjeringen var det få lyspunkter i valget. Høyre gikk kraftig tilbake sammenlignet både med forrige lokalvalg i 2015 og med stortingsvalget for to år siden. Samtidig falt også Høyres tre samarbeidspartier tilbake.

– Vi legger ikke skjul på at vi er skuffet over resultatet, sa Solberg, som nå vil finne ut hvorfor mange velgere vendte partiet ryggen.

Hun minnet samtidig om at Høyre de siste 90 årene har bak seg 14 kommunevalg med under 20 prosents oppslutning og 9 valg med et resultat rundt eller over de 20,1 prosentene Høyre fikk sist mandag.

– Hvis vi ser på historien, har jeg danset i seiersrus til dårligere resultater enn dette. Men vi måles selvfølgelig først og fremst på om vi går fram eller tilbake fra det forrige valget, sa partilederen.

Solberg understreket at Høyre mistet velgere til Senterpartiet, Arbeiderpartiet, bomlistene og MDG. I tillegg ble noen tidligere Høyre-velgere hjemme.

– Velgertapet er sammensatt, og det er ulike steder de har gått, sa Solberg.

