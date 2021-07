Slik skal Erna Solberg vinne valget

– Jeg har trua, sier statsministeren til NTB.

Både hun og tallknuserne i Høyre har finlest meningsmålingene den siste tiden. De viser foreløpig et klart rødgrønt flertall – og forspranget øker. På en måling for Dagbladet torsdag får Ap og Sp 83 mandater, bare to mandater unna flertall i Stortinget.

Høyre faller ytterligere et hakk, mens situasjonen er langt verre for Frp, Venstre og KrF. Analytikere mener det nærmest må et mirakel til om de borgerlige skal vinne valget en tredje gang.

Ned fra gjerdet

Men miraklenes tid er ikke forbi, mener Solberg.

– Ting kan fortsatt snu. Det er alltid sånn at det butter litt i starten av sommeren, sier Solberg,

– Mange av partiene på venstresiden er fullmobiliserte, det vil si at de har få som sitter på gjerdet, og de har høy lojalitet. De borgerlige partiene har ikke det. Vi ser nå at vår største utfordring er alle som sitter på gjerdet og ikke helt vet hva de skal stemme, sier hun.

Det er dem hun nå skal overbevise. Torsdag gikk startskuddet for Høyres valgkamp da Solberg la ut på årets første turné med et solid knippe pressefolk på slep.

I Hurdal og på Nøtterøy porsjonerte hun ut ulike valgløfter, som en kraftig styrking av ordningen med fritt behandlingsvalg og satsing på teknologiutvikling innen landbruket.

Fredag og lørdag står sørlandsperlene Tvedestrand, Grimstad og Kristiansand for tur.

Fire temaer

Annonse

Solberg vil fokusere på de grunnleggende temaene i valgkampen: Jobbskaping, utdanning, helse og velferd.

– Strategien er å snakke om de viktigste sakene. Vi kommer til å trenge flere jobber i privat sektor, ikke minst fordi olje- og gasseventyret vil bli mindre i Norge, slår Solberg fast.

Ifølge interne Høyre-undersøkelser som NTB har fått tilgang til, er helse og eldreomsorg, samt å skape og sikre arbeidsplasser, de to toppsakene for velgerne i valg av parti til høsten.

Sak nummer tre er å minske forskjellene i samfunnet.

Dette er ikke blant temaene statsministeren ramser opp overfor NTB. Ifølge Dagbladet har Høyres «rike onkler» doblet sin formue under de borgerlige.

Belønne unge arbeidstakere

Men et av tiltakene Høyre nylig har foreslått, er å innføre et skattefradrag for folk under 30 år som kommer i jobb.

– Jeg mener at den største utfordringen Norge har på det sosiale planet, er at mange ganske tidlig får beskjed om at det ikke er behov for dem i arbeidslivet, sier Solberg.

– Hvorfor er det riktig å premiere de som er så heldige å få seg en jobb?

– En av de tingene som skjer når man står for lenge utenfor arbeidslivet, er at man mister arbeidsevnen. Du kan miste arbeidslysten også, sier Solberg.

– Et skattefradrag kan øke motivasjonen til å jobbe mer og holde kontakten med arbeidslivet, mener hun.

(©NTB)