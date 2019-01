Bak lukkede dører skal Venstre-leder Trine Skei Grande ha karakterisert sin partikollega og partiets mest populære ordfører, Alfred Bjørlo (46), som «psykopat». Det skriver VG fredag og viser til ikke navngitte kilder til opplysningene.

En kronikk i Nationen fra august med tittelen «Den bakstreverske Staten» blir trukket fram som et nylig eksempel på at Bjørlo har irritert partilederen, som ifølge VG skal ha vært frustrert over at Bjørlo stadig kontaktet stortingsgruppen og partiledelsen med innspill til politiske beslutninger, utspill og bevilgninger. Grande har ikke kommentert opplysningene VG har publisert.

Grande skal videre ha omtalt Bjørlo som et «enebarn med klare psykopatiske trekk», ifølge VGs kilder.

Bjørlo sier for sin det at han aldri kan tenke seg at Grande har sagt noe slikt.

Annonse

– Jeg har et godt forhold til Trine, og så er det av og til at vi har hatt distriktspolitiske diskusjoner der vi har diskutert og kanskje ikke alltid har vært helt enig. Men jeg har aldri opplevd at hun har sagt noe slikt, sier Eid-ordføreren til VG.

Lørdag harselerer Bjørlo med påstandene på Facebook: «Distrikts-psykopaten: Kjem snart til ein by nær deg!», skiver han, og foreslår at «Regjeringa bør lokalisere Noregs fyrste Distriktspsykopatiske Senter til Nordfjord – her har vi spisskompetanse.»

Han skriver videre blant annet: «Men la meg no seie dette: Den framstillinga av Venstre-partileiar Trine som kjem fram i VG er ut over alle støvleskaft – uansett kva ein måtte meine om Trine både politisk og som leiar av Venstre.»

Han viser til et 30 år langt bekjentskap til partilederen og omtaler henne som «eit tvers gjennom skikkeleg menneske som står opp for folk, er klok og reflektert, tilgjengeleg og mulig å snakke med nær sagt 24/7 – og som eg har eit utmerka forhold til både personleg og politisk.»